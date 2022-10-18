В СФУ разработали специальное устройство для очистки питьевой воды от токсичных форм селена

В разработке приняли участие учёные СФУ совместно с коллегами из Института химии и химической технологии СО РАН и Тувинского государственного университета.

Учёные отмечают, что селен считается жизненно необходимым микроэлементом, он участвует в работе иммунной и антиоксидантной систем организма, обладает противовоспалительной активностью, входит в состав многих гормонов и ферментов, стимулирует процессы обмена веществ. Однако при регулярном употреблении питьевой воды с повышенным содержанием селена или продуктов, содержащих его токсичные формы, увеличивается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, возникают эндокринные и неврологические расстройства, раздражительность и быстрая усталость, нарушаются функции печени. Наибольшее токсическое воздействие имеют соединения селена в степени окисления IV из-за его более высокой растворимости в воде и доступности для живых организмов.

По словам учёных, получение сорбентов, высоко избирательных к извлекаемым формам селена, практически оправдано. Этот способ поможет контролировать качество питьевой воды в местах, где есть риск повышенного содержания селена.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, правительства Красноярского края и Красноярского краевого фонда науки.