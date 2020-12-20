В Дудинке отпраздновали 90–летие Таймыра

Даже погода к юбилейному дню установилась как специально — жёстко морозная. Комфортные температуры, не превышающие минус 15–20 градусов, державшиеся с самой осени, к 10 декабря сменились морозами под 40. Это было на руку организаторам, поскольку зимний таймырский холод действовал в данном случае сообща с ограничительными мерами. У таймырцев даже появились подозрения, что 40–градусный мороз — тоже одна из эффективных мер профилактики коронавируса.

Звеняще ясное небо на горизонте за Енисеем украсила ало–синяя полоса ущербного в это время года заката — когда в полярную ночь в небе видны только отблески солнца, скрывшегося за краем земли. Атмосфера вокруг, несмотря на праздник, была пронизана особой зимней тишиной и величием. Даже участники торжества разговаривали вполголоса. Чумы представителей пяти таймырских этносов — ненцев, долган, нганасан, энцев и энков — на этом фоне выглядели просто эпически, корабли у причалов Дудинского порта — символически, а ратуша с часами в центре Набережной площади не позволяла забыть о течении времени.

История развития

Таймырский автономный округ был создан Постановлением ВЦИК ВКП(б) 10 декабря 1930 года. Первоначально он назывался Таймырским (Долгано–Ненецким) национальным округом и входил в Восточно–Сибирский край РСФСР. С образованием 7 декабря 1934 года Красноярского края был включён в его состав. В 1977 году переименован в Таймырский (Долгано–Ненецкий) автономный округ. Статус самостоятельного субъекта Российской Федерации, оставаясь в административно–территориальном отношении частью Красноярского края, получил в соответствии с Федеральным договором 1992 года. Это положение было закреплено Конституцией РФ 1993 года, но через 14 лет — 1 января 2007 года — округ был упразднён, а территория вошла в состав Красноярского края как Таймырский Долгано–Ненецкий муниципальный район.

Территориально ничего не изменилось. Но старожилы с некоторым сожалением вспоминают те времена, когда Таймыр был отдельным субъектом Федерации и даже имел собственное обозначение на автомобильных номерах — 84–й регион. В Дудинке были своё казначейство, свой территориальный отдел Пенсионного фонда, журналистов таймырских СМИ приглашали в Москву на встречи с президентом как представителей прессы, равнозначной республиканскому уровню, а начальник милиции в те времена ждал в Дудинке генеральского звания как руководитель регионального управления. Но широкие полномочия хозяев своей земли закончились 13 лет назад. Может, оно и правильно с точки зрения прекращения «парада суверенитетов» тех лет и создания единого Красноярского края, однако до сих пор жители Таймыра тяготятся тем, что все вопросы теперь приходится решать через краевые структуры. А между тем сейчас, когда на Таймыре разворачивается глобальный проект по разработке углеводородов, тот самый суверенитет Таймыру мог бы сослужить хорошую службу в части повышения его благосостояния.

Жители Таймыра не зря относятся к своему месту проживания с почтением и гордостью и как прежде называют Дудинку столицей. Территория богата не только уникальными по красоте местами, не тронутыми цивилизацией, но и не до конца разведанными запасами полезных ископаемых. Ещё геологи старой школы говорили, что, когда начиналось промышленное освоение советского Заполярья, были разведаны только богатства соседних регионов — Ямала, Тюмени, Якутии. Когда дошли до Таймыра — началась перестройка, государственные капитальные вложения прекратились, а исследования остановились как раз на границе полуострова.

Географически Таймыр — крупнейший полуостров России площадью в 400 000 квадратных километров, являющийся самой северной материковой частью Евразийского континента, крайней точкой которого является мыс Челюскина. Там неусыпно бдит за всем происходящим не только одноимённая пограничная застава, но и полярная станция. К Таймыру относится территория от Енисейского до Хатангского залива, часть островов Карского моря и моря Лаптевых. Это единственный регион России, который полностью лежит за полярным кругом.

Светлые надежды

Завтрашний день сулит Таймыру большое будущее. Оно связано не только с уже действующими на территории площадками роста — Норильском и компанией «Норникель», но и получившим совершенно новый толчок к развитию Северным морским путём. Вокруг него сейчас формируются новые проекты освоения русской Арктики и Таймыра в частности. Да и сам Севморпуть удлинился до Сахалина и Камчатки, для него строятся уникальные атомные ледоколы, новые газовозы и суда усиленного ледового класса. Минпром Красноярского края совместно с Сибирским федеральным университетом изучают возможность развития на Таймыре ветрогенерации. Это направление рассматривается как один из источников энергоснабжения объектов инфраструктуры Севморпути и проектов комплексного инвестпроекта «Енисейская Сибирь».

На уровне президента страны принят к реализации большой проект «Восток Ойл», предусматривающий разработку нескольких крупных месторождений углеводородов, расположенных преимущественно на территории полуострова. Речь идёт о ресурсной базе крупнейших месторождений Ванкорского кластера — Сузунского, Тагульского и Лодочного, перспективной Пайяхской группы и Западно–Иркинского участка. Правительством России решён вопрос о предоставлении с 2020 года наиболее крупным игрокам на рынке освоения углеводородов, включая «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг», исключительных условий налогообложения. В созданной и уже функционирующей Арктической зоне России, куда, конечно, вошёл и Таймыр, на особых условиях зарегистрировались первые резиденты, обозначив конкретные точки роста.

Нефтяники берут на себя небывалые для Таймыра обязательства: не менее 20 тысяч новых рабочих мест в ходе реализации проекта, создание вспомогательных промышленных предприятий, мощных объектов генерации и развитой сети линий электропередач, развитие авиатранспортных, речных и морских перевозок, устройство сотен километров автодорог и развитие объектов связи. Всё это должно стать важной составляющей программы развития российской Арктики.

Программа празднования 90–летия Таймыра 10 декабря длилась всего полчаса. Даже почти волшебная атмосфера, сдобренная национальными угощениями в пяти чумах и разнообразием этнической одежды, и всамделишный олень с украшенными мишурой рогами на таком морозе с ветром не очень располагали к продолжительным народным гуляниям. Весь сценарный план уложился в три отделения — поздравление, костёр и фейерверк. Поздравления с праздником жители полуострова услышали и от главы Таймыра, и от губернатора Красноярского края, и друг от друга — гости грелись у костра и смотрели на салют.

Как лучше узнать друг друга?

Говорит эксперт

— Таймырцы с интересом посещают Музей Норильска, выставочные залы, приезжают на мемориал «Норильская Голгофа».А норильчане всё чаще бывают в учреждениях культуры Дудинки. Именно культура является зеркалом города. И, находясь в замкнутом пространстве Севера, нам очень важно дополнять друг друга. Валентина Сацкая, начальник управления культуры Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района

— Жителей Таймыра и норильчан изначально многое объединяет. Это, прежде всего, сам Север и особый северный дух. Наверное, таймырцы не настолько хорошо знакомы с жизнью и культурой Норильска. Особенности быта и традиции коренного населения полуострова тоже должны изучаться, ведь есть определённый опыт, знакомство с которым может быть полезно всем. У нас ведётся немало совместной работы в этом направлении — это культурные площадки, мастер–классы и фестивальное движение, которое уже внедрилось в праздничную культуру вашего города.

В 1990–х годах впервые проводили объединивший тогда всех нас фестиваль «Полярные маки». Помню, как в начале 2000–х в центре Норильска поставили первый чум долганской общины «Мукустур». И с тех пор продолжается более глубокое знакомство таймырцев и норильчан. Дудинские жители любят бывать в Заполярном театре драмы, так как на Таймыре профессионального театра нет. Таймырцы с интересом посещают Музей Норильска, выставочные залы, приезжают на мемориал «Норильская Голгофа». А норильчане всё чаще бывают в учреждениях культуры Дудинки. Именно культура является зеркалом города. И, находясь в замкнутом пространстве Севера, нам очень важно дополнять друг друга.

В последнее время делается многое, чтобы мы ещё лучше могли знать, понимать и ценить своих соседей: активизировалось фестивальное движение, больше внимания уделяется вопросам, которые касаются проблем познания национальной культуры северян. А ещё раньше мы вместе весьма плодотворно участвовали в мероприятиях, которые проводил Фонд культурных инициатив. Это было серьёзное вложение в процесс знакомства норильчан с культурой коренных народов. Сейчас многое в этом направлении делает Агентство развития Норильска. Есть прекрасный опыт «Таймырских чтений» в Норильском государственном индустриальном институте.

Насколько норильчане сегодня постигают Таймыр? Мы стараемся учить уважать чужое наследие, поэтому, не навязывая, ратуем за погружение горожан в тонкости культуры пяти основных этносов Таймыра. Это сказывается и в темах экскурсий, и в знакомстве с нашей национальной модой и кухней, которые ещё необходимо изучать и познавать. Для того чтобы не быть потребителями Севера, надо изучать его культуру через большой пласт образовательной системы Норильска. Хорошо, если бы были дополнительные уроки, новые методические решения. Об особенностях жизни северян говорят и национальные приметы, былины, сказки. Они учат тому, как правильно вести себя в экстремальных условиях. На основе знаний друг о друге формируются особые ценности нашей территории.

Необходимы совместные решения в вопросе сохранения таймырской природы. И важно, чтобы здесь были достаточно подготовленные специалисты для эффективности внутреннего туризма, который сейчас активно развивается. Два дружеских заполярных города находятся рядом, и их жители проявляют друг к другу все бОльший интерес. Мы вместе должны сохранять наш Север во всей красе.

Подумаем вместе

Ольга Гончарук, музейный работник:

– Как могут познакомиться соседи? Только общаясь. А для этого нужны, как сейчас говорят, какие–то новые форматы. Прекрасен фестиваль «Большой Аргиш». Я не пропустила ни одного: несмотря на мороз, мы всей семьёй посещали чумы, катались на оленях. Однажды повезло в чудесную погоду попасть на День оленевода в Дудинку — это незабываемые впечатления. Кого–то объединяет спорт, кого–то культура, а кому–то хорошо на рыбалке — соприкосновений на самом деле много. Знаю жителей Дудинки, которые приезжают на горнолыжку. Одно из новшеств — экотропа в Талнахе. Летом наши пешеходные экскурсии стоят всего 500 руб. (группа до 20 человек). А посмотреть есть на что! Мне очень хотелось бы увидеть окрестности Дудинки, но пока не получилось. Можно было бы организовать для общего развития поездки норильских детей в столицу Таймыра и наоборот.

Игорь, патриот Таймыра:

– Мы живём на Таймыре, как же не стремиться его лучше узнать?.. Мне не забыть, как в детстве из Дудинки мы отправлялись в пионерские лагеря — это было настоящее приключение. В 1990–х годах по работе я бывал в Хатанге, Усть–Порту: безумно интересно общаться с местными жителями, экзотики хватало через край. В 2018–м смог посетить Диксон по волонтёрской программе: очень хотелось увидеть самый северный населённый пункт. Да, есть проблемы в таймырских посёлках — упадок, зарплаты маленькие, нет работы. В период СССР, по рассказам старожилов, Таймыр процветал. Местные горюют, что уже нет звероферм, а раньше был и свой консервный завод в Усть–Порту, и своя авиация. А вот восполнить знания о Таймыре, если захотеть, всегда можно. В Дудинке есть отличный краеведческий музей, да и в Музее Норильска немало рассказывают о Таймыре. Всё это способствует укреплению соседских связей.

Ольга Сивкова, организатор экскурсионных туров:

– Дудинка — наш ближайший сосед, который может быть той отдушиной в повседневности, когда необходима смена обстановки, встряска, мини–отпуск. Но несмотря на то что между нами всего 1,5 часа езды, этот город остаётся для нас малодоступным. Транспортная логистика вообще не понятна: расписание движения автобусов не подразумевает поездок в соседний город на целый день, чтобы погулять, посидеть в кафе и вечером вернуться домой. А такой вариант в выходные дал бы возможность норильчанам и дудинцам чаще ездить в гости и лучше понимать друг друга. Я замечаю, что интерес такой есть. В идеале нужна объединённая афиша мероприятий двух городов, чтобы можно было спокойно поехать, например, на выступление ансамбля «Хэйро» в Дудинку, насладиться удивительным колоритом Таймыра и не задумываться о том, как возвращаться в Норильск.

Александр Троцкий, участник Клуба исследователей Таймыра:

– Вот мы часто слышим «Таймыр, единение»... А что норильчанин знает о Таймыре? Кто–то хотя бы раз бывал в Дудинке, но понятия не имеет о далёких посёлках с их очень интересной историей — Сындасско, Катырык, Хета, Волочанка, Караул, Усть–Порт... Неплохо было бы в честь юбилея Таймыра готовить побольше материалов о коренных малочисленных народах полуострова, их обычаях и культуре. Или, например, о том же Потапово на Енисее, где в своё время жили купцы Сотниковы. Разве не интересно узнать, сколько там сейчас жителей, чем занимаются? Такая информация была бы очень полезна для наших горожан. Я бы и сам сохранял её в своём личном архиве. Мы с женой недавно переехали в Красноярск на постоянное место жительства. Но связи с Таймыром не теряем. В нашей библиотеке огромное количество книг, посвящённых родному Норильску и тундре. И мы хотим познавать Таймыр и дальше.

Марта Баринова, сотрудник Центра IT–Куб.Норильск:

– Лично мне для новых знаний и впечатлений не хватает качественного и доступного внутреннего туризма, допустим, каких–нибудь аудиогидов по интересным северным местам и локациям, необычных туристических маршрутов, возможно, в какие–то заброшенные и забытые места. Хотелось бы, чтобы более доступными стали путешествия в места проживания коренных народов: необходимо чаще общаться с оленеводами и иметь возможность покататься на собачьих или оленьих упряжках. Очень нужна интересная движуха в этом направлении. И мало кто в Норильске знаком с творчеством литераторов и художников Таймыра.

Хорошо бы было узнавать больше о них на встречах, выставках, участвовать в новых совместных проектах.