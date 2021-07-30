В скейт-парке за Молодёжным центром начались работы по замене покрытия

Модернизация скейт-парка по проекту, разработанному Агентством развития Норильска, началась около месяца назад.

«Скейт-площадок подобного уровня в Норильске ещё не было. Обновлённый спортивный объект будет ориентирован не только на новичков, но и на опытных райдеров. Здесь можно будет проводить и показательные выступления, и мастер-классы, и соревнования», — отмечает руководитель направления «Развитие городской среды» АРН Виктория Чуланова.

В ходе следующего этапа преображения на площадке установят оборудование для катания на роликах, самокатах, скейтбордах и велосипедах ВМХ — флайбокс, разгонку, плазу и фан-боксы. Фигуры уже доставлены в Дудинку из Санкт-Петербурга, на следующей неделе их начнут монтировать на площадке скейт-парка. Рабочее покрытие фигур выполнено из ламинированной фанеры повышенной влагостойкости с антискользящим эффектом, а все детали обработаны антисептическим и огнезащитным составом.

Площадка будет разделена на три сектора:

– стрит-зона — имитация городской среды;

– эйр-зона — пространство для выполнения амплитудных вылетов и акробатических трюков, выполняемых на высоких скоростях;

– флэт-зона — большая свободная от фигур территория, оборудованная для тренировок начинающих спортсменов.

Открытие обновлённого скейт-парка предварительно намечено на конец августа.