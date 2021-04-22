В скором времени начнётся прокладка глубоководного кабеля по Севморпути

Проект является ключевым для развития информатизации, прежде всего Севморпути, Арктического региона. Также рассматривается вопрос создания проекта «Большой СМП», который, возможно, пройдёт от Санкт-Петербурга до Владивостока. Об этом заявил замглавы Минтранса РФ Александр Пошивай.

Протяжённость линии связи, получившей название «Полярный экспресс», составит 12 650 км. Линия будет проложена по географически кратчайшему маршруту между Европой и Азией. Скорость передачи сигнала по линии составит до 100 Тбит/с, работы планируется завершить в 2026 году. В работе по прокладке будут участвовать девять судов. Кабель, выдерживающий температуру от минус 50 градусов до плюс 50 градусов, планируется проложить на глубине полутора метров. На трассе будет установлено 150 оптических ретрансляторов.

Глава «Росморпорта» Александр Смирнов отметил, что грузооборот 18 портов Арктики в 2020 году составил 996 млн т, 22 портов Дальнего Востока – 223 млн т. До 2030 года показатель должен расти на 44 млн т в год, а дальневосточных – более чем на 100 млн т. Для функционирования этих объектов необходим постоянный надёжный канал связи, спутниковая связь обеспечить это не может, заявляют специалисты.

Как отметил генеральный директор «Морсвязьспутника» Андрей Куропятников, возможно привлечение иностранных партнёров к проектам, связывающим линию от Териберки в сторону Европы и от Владивостока к Азии.