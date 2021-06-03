В скором времени в Красноярске может появиться опорный авиатранспортный узел

Это ЗАО «Евросиб СПб–транспортные системы», ПАО «Дальневосточное морское пароходство (транспортная группа FESCO), ООО «Красный Яр» и ООО «Электрикус». Общий объём инвестиций в этот проект составит 4,4 млрд рублей. Сторонами уже обсуждаются условия, которые необходимо создать для эффективной работы. Это наличие складских помещений класса А, парка под аренду производственных площадок, строительство железнодорожной ветки от аэропортов до Красноярска.

В рамках комплексного инвестиционного проекта (КИП) «Енисейская Сибирь» на базе аэропорта Красноярск реализуется проект по созданию международного транспортно-логистического и производственного авиаузла, территория которого должна получить статус особой экономической зоны. На Петербургском экономическом форуме ПМЭФ-2021 интерес к ней уже проявил крупнейший оператор контейнерных железнодорожных перевозок ПАО «ТрансКонтейнер».

Специалисты считают, что все предпосылки для создания опорного авиатранспортного узла в Красноярске уже имеются. Более того, Красноярский край является оптимальной площадкой для организации воздушного коридора в арктическую зону, где стартует не имеющий аналогов в современной истории России проект «Роснефти» «Восток Ойл». В рамках его реализации предполагается создание до 400 тысяч новых рабочих мест, 15 промысловых городков, двух аэродромов, сети социальных объектов и многого другого. Перспективы региона в отрасли отметил и глава Росавиации, напомнив об открытии в Красноярске хаба «Аэрофлота».