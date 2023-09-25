В скором времени в Норильск прибудут пять новых северобусов

По словам председателя депутатской комиссии по городскому хозяйству Норильского горсовета Романа Сербина, это стало возможным благодаря поддержке представителей Норильска в Законодательном собрании края – Дмитрию Свиридову и Людмиле Магомедовой. К слову, депутат сейчас находится с рабочей поездкой в Мурманске, куда прибыли новые северобусы для Норильска.

Автобусы, которые были закуплены для нашей территории, изготовлены на Ликинском заводе по спецзаказу: с учётом климатических особенностей Норильска. Брендированные северобусы ЛиАЗ оснащены мощными дизельными двигателями экостандарта Евро-5; автоматической трансмиссией; низким полом, рассчитанным для передвижения всех пассажиров, включая маломобильные группы; стеклопакетами дверей и окон для сохранения обзорности даже при экстремально низких температурах воздуха; системой выпуска отработанных газов с выводом наверх во избежание ухудшения видимости для остальных участников дорожного движения; термоизоляцией деталей под днищем автобуса, что продлевает срок службы всех систем при эксплуатации в сложных метеоусловиях; светодиодными элементами освещения, что особо актуально в условиях полярной ночи и недостаточной видимости; электронными информационными табло; системой видеонаблюдения в салоне и снаружи; стационарными валидаторами.

Похожие северобусы в Норильске уже используются с 2022 года, и норильчане успели оценить комфорт современного общественного транспорта, считает Роман Сербин: «Во время встреч с трудовыми коллективами и проведения личного приёма норильчан мы всегда спрашиваем, оправдали ли северобусы ожидания пассажиров. И пока не получили ни одного замечания – автобусы действительно оптимальны для пассажирских перевозок в наших условиях. Единственное, чего хотелось бы горожанам, – это чтобы на всех городских маршрутах работал такой современный транспорт. Безусловно, одномоментно обновить автобусный парк муниципального перевозчика северобусами не получится, это будет происходить постепенно».

Также он добавил, что пять новых северобусов ещё более приспособлены к северным условиям. В частности, машины оснащены спецсигналами для эксплуатации в сложных метеоусловиях в период работы городского штаба «Шторм», заводскими утеплителями моторного отсека и встроенными сейфами для водителей. Кроме того, в этих северобусах смонтированы автономные воздушные отопители – это позволит обогревать салон, если двигатель заглохнет в пути, скажем, на межрайонной трассе, то есть пассажиры не замёрзнут в ожидании помощи.

До начала зимней навигации по морскому пути норильские автобусы будут храниться в Мурманске. В планах выпустить их на линию до конца 2023 года, но специалисты отмечают, что всё будет зависеть от загруженности судов, перевозящих грузы для Норильска и Таймыра.

Добавим, что на пути в Норильск сейчас и 15 северобусов, приобретённых в лизинг за счёт средств бюджета Норильска.