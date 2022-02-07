В скором времени в Норильске построят экотехнопарк

Концепция разрабатывается при активном содействии Корпорации развития Енисейской Сибири. Значительная часть документа посвящена организации деятельности экотехнопарка замкнутого цикла. Концепция будет содержать: предложения лучших технологий управления отходами для применения в арктических условиях; схему взаимодействия участников управления отходами; информацию о несанкционированных свалках с предложениями по их рекультивации; предложения по инфраструктурному и ресурсному обеспечению деятельности экотехнопарка и переработчиков с учётом существующего и перспективного спроса на продукты глубокой переработки отходов.

«Наша стратегическая цель – постепенный переход к цикличной экономике, для которой характерно максимально эффективное применение имеющихся у территории ресурсов. Для этого нужно наладить сортировку и переработку отходов и производство продукции и энергии из вторсырья. Своего рода базой для местных переработчиков станет экотехнопарк – современная площадка, обеспеченная всей необходимой инфраструктурой. На его территории разместятся производственные здания, склады, офисы и площади для первичной переработки и производства готовой продукции, которые резиденты смогут брать в аренду», – пояснил Роман Кулян, заместитель директора АРН по инвестициям и развитию бизнес-среды. На данный момент Агентство ведёт переговоры с потенциальными переработчиками —резидентами экотехнопарка, чтобы определить их потребности в площадях, энергоресурсах, подъездных путях и прочем.

Создание экотехнопарка будет способствовать снижению нагрузки на экологию. Комплекс поможет разгрузить заполненные полигоны, решить проблему несанкционированных свалок, переработки отходов потребления и производства, в составе которых есть полезные компоненты: изношенных автомобильных шин и камер, бумаги, картона и печатной продукции, полиэтиленовых изделий и стекла. Каждый вид отходов — это сырьё для изготовления широкого спектра готовой продукции. Результатом переработки бумаги могут стать тепло- и звукоизоляционные материалы, одноразовая посуда и топливные брикеты, изделия полиграфии и писчая бумага, коробочный и контейнерный картон, крафт-бумага и бумажные полотенца, эковата и так далее. Выброшенное стекло трансформируется в новую тару, пеностекло, стекловату, жидкое стекло, стекловолокно или стеклянную отделочную плитку. Отработанные шины и пластиковые отходы превращаются в печное топливо, газ и технический углерод. Из пластика производят полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол и АБС-пластик, тротуарную плитку, трубы и тару, пластиковые гранулы или георешетки.

В Норильске переработка пластика уже давно набирает обороты. Например, действует лаборатория «Плавь пластик», соучредителями которой являются Роман Гранов и Екатерина Карасева. В конце января бизнесмены при поддержке АРН посетили Международную специализированную выставку пластмасс и каучука Interplastica–2022, где приняли участие в секции по переработке и утилизации полимеров Recycling Solutions. Норильчане познакомились с современными технологическими решениями в области переработки пластика, открыв новый для себя химический способ превращения пластиковых отходов во вторичное сырье, узнали тренды и инсайды сферы от лидеров рынка и, по их словам, поняли, какое именно оборудование для переработки пластика можно было бы разместить на площадке экотехнопарка, а также обзавелись полезными контактами изготовителей и поставщиков этого оборудования.

Концепцию устойчивого управления отходами, включающую организацию экотехнопарка, представят общественности осенью. На реализацию важного для всего Таймыра проекта планируется привлекать средства из бюджетных и внебюджетных источников. Ожидается, что уже в 2024 году будет готов мусоросортировочный комплекс для переработки ТКО и начнётся строительство производственных объектов для переработки промышленных отходов.