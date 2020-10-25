В скором времени закончатся ремонтные работы в талнахском спортивном комплексе

Из года в год администрация МБУ «Спортивный комплекс «Талнах» пыталась выполнить замену напольного покрытия в зале, и вот в 2020 году это произошло.

— За счёт муниципальных средств выполнен комплекс ремонтных работ по замене спортивного покрытия с сопутствующими работами, — отметил Дмитрий Самородов, начальник УКРиС.

Контракт с подрядчиком СМЭП+ на выполнение работ был заключён в мае текущего года на сумму 7,8 миллиона рублей. В рамках контракта, помимо замены напольного покрытия, была выполнена замена зональных перегородок, света, а также восстановлена пожароохранная сигнализация, которая была демонтирована на время ремонта.

— Главной задачей была замена покрытия, в ходе работ было снято старое покрытие, демонтирована цементно-песчаная стяжка и установлена новая, после чего полы были выровнены, и сверху наклеено новое покрытие. Его толщина равна девяти миллиметрам. Оно является сертифицированным и специализированным для выполнения спортивных видов деятельности, — прокомментировал Дмитрий Самородов.

Несмотря на то, что на фоне пандемии доставка материалов была задержана на полтора месяца, ремонтные работы заканчиваются в срок. И уже через две недели спортивный комплекс вернётся к своей полноценной жизни.