В следующем году для наблюдения за Арктикой Россия запустит новый спутник

С высоты 30-40 тысяч километров спутник способен поставлять на Землю высокоточные данные об атмосфере и климате полярных территорий, снежном покрове, подвижках льда и параметрах ветров. Кроме того, он помогает в навигации судов по Северному морскому пути.

«Объект даёт нам информацию не только о гидрометеорологии, но и в районе жизнедеятельности северной части нашей страны. Это касается и судоходства. Сейчас идут наблюдения за Северным морским путем. Несмотря на то что разрешение с такой высоты не очень высокое, но с точностью в один километр все подвижки льда видны. А для проходки судов этого вполне достаточно», - говорит главный конструктор Российских космических систем Юрий Гектин.