МАУ ИЦ «Норильские новости»

В следующем году для семи таймырских семей при поддержке «Норникеля» построят новое жильё

В следующем году для семи таймырских семей при поддержке «Норникеля» построят новое жильё

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В следующем году для семи таймырских семей при поддержке «Норникеля» построят новое жильё

В Дудинку уже пришли сборные конструкции домов для Волочанки и Усть-Авама. Всего к 2024 году компания инвестирует 90 млн рублей в строительство 18 домов для жителей таймырских посёлков.

В следующем году для семи таймырских семей при поддержке «Норникеля» построят новое жильёВ следующем году для семи таймырских семей при поддержке «Норникеля» построят новое жильёВ следующем году для семи таймырских семей при поддержке «Норникеля» построят новое жильёВ следующем году для семи таймырских семей при поддержке «Норникеля» построят новое жильё

Проект входит в программу поддержки коренных малочисленных народов Таймыра. Она разработана с участием представителей общин КМНС, таймырских властей и включает в себя свыше 40 мероприятий. Кроме жилья предусмотрено строительство социальной инфраструктуры, покупка квартир для детей-сирот, обучение таймырской молодёжи в Заполярном госуниверситете, развитие традиционных промыслов, культуры, образования, медицины, туризма, спорта, биоразнообразия. Всего на эти цели до 2025 года «Норникель» направит свыше 2 млрд рублей.

Сейчас в Дудинке разгружают партию стройматериалов для возведения первых семи домов. Это свыше 170 тонн модульных конструкций. Благодаря компании жилищные условия улучшат пять семей из Волочанки и две из Усть-Авама. Планируется, что они переедут в новые дома уже к концу будущего лета.

«Списки нуждающихся семей мы отрабатывали с администрацией Дудинки. Определены земельные участки, подрядчик занимается постановкой их на кадастровый учёт. Все дома будут построены с соблюдением технологии строительства на вечной мерзлоте - на сваях. Такой опыт у подрядчика имеется, он не первый год отстраивает индивидуальные дома в посёлках сельского поселения Хатанга по государственной программе по линии Агентства по развитию северных территорий», - рассказала руководитель направления по работе с коренными малочисленными народами Севера в ЗФ «Норникеля» Анфиса Никифорова.

Уже в феврале 2022 года подрядчик - красноярская компания «Инвестстрой» по зимникам начнёт доставку груза в посёлки, чтобы в мае приступить к строительству. Работы займут около двух месяцев. На каждый дом площадью 50 квадратных метров уйдёт почти по 100 кубометров СИП-панелей – это практически готовые части стен, отличающиеся хорошей влагостойкостью и теплозащитой. Отапливаться дома будут как от электричества, так и углём. За 12 лет работы подрядчик построил свыше 120 таких домов на пространстве от Эвенкии до Таймыра.

«Новая технология быстровозводимых домов хорошо показала себя в условиях Крайнего Севера. После строительства дома мы в течение пяти лет предоставляем безвозмездное гарантийное обслуживание. При бережном отношении к дому он прослужит до 30 лет. Причём сам же хозяин сможет принять участие в строительстве собственного жилья, устроившись на подработку. Такая практика сложилась за десятилетие нашей деятельности: чтобы человек и работал, и мог наблюдать за ходом строительства», - отметил руководитель подрядной организации Тимур Саматов.

Кроме этого, по программе поддержки коренных малочисленных народов Таймыра в Усть-Аваме запустили в работу банный модуль. Идёт подготовка к строительству такой же бани, а также фельдшерско-акушерского пункта и дома культуры в посёлке Волочанка. Поселковая школа получила от «Норникеля» необходимую компьютерную технику. Кроме того, специальный вертолётный рейс, организованный компанией, доставил жителям Волочанки и Усть–Авама продукты первой необходимости и почту. А в Норильск и Дудинку обратным рейсом промысловикам помогли перевезти на реализацию мясо оленя.

Компания последовательно выполняет обязательства по социально-экономическому развитию Таймыра, включающие не только пятилетнюю программу поддержки КМНС, но и постоянную системную помощь общинам, а также развитие посёлка Тухард со строительством там в 2026 году с учетом пожеланий жителей нового современного комфортного жилья.

17 декабря в 15:40 540
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