В следующем году для семи таймырских семей при поддержке «Норникеля» построят новое жильё

Проект входит в программу поддержки коренных малочисленных народов Таймыра. Она разработана с участием представителей общин КМНС, таймырских властей и включает в себя свыше 40 мероприятий. Кроме жилья предусмотрено строительство социальной инфраструктуры, покупка квартир для детей-сирот, обучение таймырской молодёжи в Заполярном госуниверситете, развитие традиционных промыслов, культуры, образования, медицины, туризма, спорта, биоразнообразия. Всего на эти цели до 2025 года «Норникель» направит свыше 2 млрд рублей.

Сейчас в Дудинке разгружают партию стройматериалов для возведения первых семи домов. Это свыше 170 тонн модульных конструкций. Благодаря компании жилищные условия улучшат пять семей из Волочанки и две из Усть-Авама. Планируется, что они переедут в новые дома уже к концу будущего лета.

«Списки нуждающихся семей мы отрабатывали с администрацией Дудинки. Определены земельные участки, подрядчик занимается постановкой их на кадастровый учёт. Все дома будут построены с соблюдением технологии строительства на вечной мерзлоте - на сваях. Такой опыт у подрядчика имеется, он не первый год отстраивает индивидуальные дома в посёлках сельского поселения Хатанга по государственной программе по линии Агентства по развитию северных территорий», - рассказала руководитель направления по работе с коренными малочисленными народами Севера в ЗФ «Норникеля» Анфиса Никифорова.

Уже в феврале 2022 года подрядчик - красноярская компания «Инвестстрой» по зимникам начнёт доставку груза в посёлки, чтобы в мае приступить к строительству. Работы займут около двух месяцев. На каждый дом площадью 50 квадратных метров уйдёт почти по 100 кубометров СИП-панелей – это практически готовые части стен, отличающиеся хорошей влагостойкостью и теплозащитой. Отапливаться дома будут как от электричества, так и углём. За 12 лет работы подрядчик построил свыше 120 таких домов на пространстве от Эвенкии до Таймыра.

«Новая технология быстровозводимых домов хорошо показала себя в условиях Крайнего Севера. После строительства дома мы в течение пяти лет предоставляем безвозмездное гарантийное обслуживание. При бережном отношении к дому он прослужит до 30 лет. Причём сам же хозяин сможет принять участие в строительстве собственного жилья, устроившись на подработку. Такая практика сложилась за десятилетие нашей деятельности: чтобы человек и работал, и мог наблюдать за ходом строительства», - отметил руководитель подрядной организации Тимур Саматов.

Кроме этого, по программе поддержки коренных малочисленных народов Таймыра в Усть-Аваме запустили в работу банный модуль. Идёт подготовка к строительству такой же бани, а также фельдшерско-акушерского пункта и дома культуры в посёлке Волочанка. Поселковая школа получила от «Норникеля» необходимую компьютерную технику. Кроме того, специальный вертолётный рейс, организованный компанией, доставил жителям Волочанки и Усть–Авама продукты первой необходимости и почту. А в Норильск и Дудинку обратным рейсом промысловикам помогли перевезти на реализацию мясо оленя.

Компания последовательно выполняет обязательства по социально-экономическому развитию Таймыра, включающие не только пятилетнюю программу поддержки КМНС, но и постоянную системную помощь общинам, а также развитие посёлка Тухард со строительством там в 2026 году с учетом пожеланий жителей нового современного комфортного жилья.