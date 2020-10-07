МАУ ИЦ «Норильские новости»

В следующем году начнётся формирование Фонда развития Арктики

В следующем году начнётся формирование Фонда развития Арктики

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В следующем году начнётся формирование Фонда развития Арктики

По данным ТАСС, формирование начнётся в январе 2021 года.

В следующем году начнётся формирование Фонда развития Арктики

Выделения финансирования на создание фонда в общенациональном плане не предусмотрено. Согласно общенациональному плану восстановления экономики РФ, создание Фонда развития Арктической зоны РФ начнётся в январе 2021 года.

В качестве исполнителей мероприятия названы Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерство финансов и Министерство экономического развития России. Но в общенациональном плане финансирования на создание фонда не предусмотрено.

Ранее Юрий Трутнев, вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, сообщал, что в фонд будут перечисляться 50% от объёмов налоговых поступлений от реализации новых проектов, осуществлённых с господдержкой на территории арктического региона.

7 октября в 15:45 630
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