В следующем году начнётся формирование Фонда развития Арктики

Выделения финансирования на создание фонда в общенациональном плане не предусмотрено. Согласно общенациональному плану восстановления экономики РФ, создание Фонда развития Арктической зоны РФ начнётся в январе 2021 года.

В качестве исполнителей мероприятия названы Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерство финансов и Министерство экономического развития России. Но в общенациональном плане финансирования на создание фонда не предусмотрено.

Ранее Юрий Трутнев, вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, сообщал, что в фонд будут перечисляться 50% от объёмов налоговых поступлений от реализации новых проектов, осуществлённых с господдержкой на территории арктического региона.