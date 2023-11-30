В следующем году реализация муниципальной программы в сфере профилактики правонарушений будет продолжена

В частности, свыше 122,5 млн рублей будет направлено на создание в Норильске комплексной системы видеонаблюдения, более 5 млн рублей – на обеспечение общественного порядка и безопасности (материально-техническое обеспечение деятельности народной дружины), ещё 1 млн рублей – на изготовление профилактических информационных материалов.

Помимо этого, около 6,6 млн рублей будет выделено на развитие в Норильске межнационального согласия. Речь, в том числе идёт проведении городских мероприятий, конкурсов и фестивалей, выплате грантов на реализацию культурно-национальных проектов, а также информационное обеспечение деятельности в сфере адаптации мигрантов.

Рассмотрев представленный проект программы, члены комиссии по законности и самоуправлению согласовали предлагаемый объём финансирования, рекомендовав учесть его при рассмотрении бюджета территории на 2024-2026 годы на сессии местного парламента.