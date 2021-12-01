В следующем году в Норильск пригласят более 60 дефицитных специалистов

Проект программы по привлечению в наш город работников отраслей здравоохранения, образования - включая дошкольное, общее, среднее профессиональное и высшее - культуры и спорта депутаты городского Совета рассмотрели на заседании комиссии по социальной политике.

Напомним, что для повышения привлекательности территории подъёмные для приглашённых врачей увеличат вдвое – до двух миллионов рублей. Соответствующее поручение было дано главой Норильска Дмитрием Карасевым и проработано профильными специалистами. Добавим, что приезжающие в наш город врачи, подпадающие под краевой закон о единовременных компенсационных выплатах отдельным категориям медработников, дополнительно получают 1,8 млн рублей из краевого бюджета. В текущем году такие выплаты предусмотрены для 23 врачей.

По 500 тыс. рублей из норильского бюджета для обустройства на новом месте будут получать педагоги дошкольного, общего и среднего профессионального образования, средний медперсонал, спортивные инструкторы и работники культуры. А если они будут работать в посёлке Снежногорск, сумма подъёмных увеличится вдвое. До 1 млн 700 тыс. рублей составят единовременные выплаты для педагогов вузов, имеющих учёную степень кандидата (доктора) наук, а также проректоров государственных вузов с такими же учёными степенями.

В муниципальной программе на 2022 год предусмотрено приглашение 61 специалиста для следующих отраслей: здравоохранение – 25 квот (20 врачей, пять человек – средний медперсонал, в том числе один специалист для посёлка Снежногорск); образование (дошкольное, общее) – 20 квот; образование (высшее) – пять квот; образование (среднее профессиональное) – две квоты; культура – семь квот; спорт – две квоты.

В целом на выплату единовременной материальной помощи приглашённым специалистам в 2022 году в городском бюджете предусмотрено 63,5 млн рублей.

Помимо этого, около двух миллионов рублей по этой программе планируется направить на оплату проезда и стипендий для пятерых студентов 3-5 курсов Красноярского государственного медицинского университета им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого (КрасГМУ), которые будут проходить практику в медучреждениях Норильска, а также для пяти ординаторов КрасГМУ, которые будут направляться в норильские учреждения здравоохранения для прохождения практической подготовки в рамках соответствующего соглашения.

Таким образом, общий объём финансирования муниципальной программы «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных учреждений» на 2022 год составит порядка 65,4 млн рублей.

Члены депутатской комиссии по социальной политике согласовали предложенные параметры программы, рекомендовав учесть их при рассмотрении бюджета города.