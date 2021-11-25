В следующем году в Норильске появится новая муниципальная программа

Сегодня на заседании комиссии по городскому хозяйству депутаты рассмотрели новую программу — «Профилактика правонарушений и укрепление межнационального и межконфессионального согласия».

Она включает мероприятия по предотвращению преступных и противоправных действий, а также межнациональных и межконфессиональных конфликтов на территории. Объём бюджетных средств на эти цели в 2022 году составит ~22,6 млн рублей.

Также в рамках новой программы приобретут техсредства и оборудование для городских учреждений и народных дружинников: монопанельные металлодетекторы для входных групп (96 штук), переносные металлические барьеры (300 штук), фонари и мобильные видеорегистраторы для дружинников и пр.

Планируется также усовершенствовать работу национально-культурных объединений с помощью грантовой поддержки, вовлечения НКО в решение вопросов государственной и региональной национальной политики. В реализацию мероприятий, направленных на развитие межнационального согласия на территории будут вовлекать и молодёжь.

Депутаты отметили актуальность программы для Норильска и рекомендовали утвердить предлагаемые расходы при рассмотрении проекта бюджета на ближайшие три года в ходе очередной сессии.