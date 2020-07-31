В следующем году в Оганере должно появиться новое пожарное депо

На рабочем совещании проект быстровозводимого здания обсудили первый заместитель Министра РФ по делам ГО и ЧС Александр Чуприян, а также представители администрации Норильска и «Норникеля».



Север берёт своё



Первая пожарная часть в районе Оганер появилась в конце восьмидесятых годов прошлого столетия. Как отметил Александр Чуприян, арктическая зона – территория непростая и она часто вносит коррективы в работу не только людей.



- Сегодня ряд зданий норильских подразделений группировки МЧС находятся в плохом состоянии. В некоторых помещениях идет деформация свай, стен и перекрытий. Мы не могли на это не отреагировать, поэтому летом следующего года в Оганере должно появиться новое пожарное депо, - сообщает замминистра.



Быстрый сбор



Площадкой для строительства нового пождепо выбран пустырь за действующей пожарно-спасательной частью-42 по улице Озерная, 46а. Это будет двухэтажное здание с четырьмя боксами для боевых машин, административными и техническими помещениями. Общая площадь строения – 1200 квадратных метров.



- Поскольку у вас логистика непростая, возводить здание из бетона и камня сложно, - пояснил первый замминистра ГО и ЧС. - Но у вас достаточно своих мощностей, чтобы строить из легких металлоконструкций. Поэтому была выбрана технология быстровозводимых зданий. К строительству и финансированию проекта также подключается «Норникель».



В этом году завершится усадка площадки под строительство, а также начнется закупка стройматериалов. В следующем сезоне комплекты поступят на территорию. А уже в конце лета здание должно быть полностью построено. Общая стоимость проекта – 180 миллионов рублей. Отметим, что подобных пожарных депо в арктической зоне ещё никогда не строили.

- Также мы хотим внести в свои планы проведение в 2021 году научно-технических учений на вашей территории. Вы - это ворота в Арктику, а МЧС России принимает активное участие в наработке новых технологий, а также способов применения спасательных сил и средств в арктической зоне. Нам чрезвычайно важно создать новую модель работы, которую в будущем можно применить по всей территории русской Арктики. И именно вы станете первыми, - подчеркнул Александр Чуприян.

Людмила КОЖЕВНИКОВА