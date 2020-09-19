В Снежногорске на Усть-Хантайской ГЭС в субботу после реконструкции был запущен очередной гидроагрегат

Проект имеет федеральное значение, реализовывается силами "Норникеля" в рамках реновации энергетических мощностей с 2013 года. Уже в 2014-м на Хантайке был запущен первый модернизированный гидроагрегат, на котором применили новое техническое решение. За счёт использования основного колеса нового типа гидроагрегаты повысили КПД и стали вырабатывать на 10 процентов больше энергии.

По словам директора ГЭС Алексея Потапова, в гидроэнергетике, как правило, борются за повышение КПД в размере 3-5 процентов, а на Хантайской ГЭС за счёт удачной разработки машиностроителей его удалось поднять на рекордные для отрасли величины. Общая стоимостью проекта составляет 7 млрд рублей, завершение программы модернизации запланировано на следующий год.