В Снежногорске завершили комплексный дорожный ремонт

Ремонт выполняла красноярская подрядная организация «Абсолют». Муниципальный контракт был заключён в конце июня. Вначале была проведена геодезическая съёмка, а основной комплекс работ был выполнен за месяц – они завершились 15 октября. За это время подрядчик успел разобрать железобетонные конструкции объёмом 340,3 куб. м, сделать основание из щебёночно-песчаной смеси объёмом 1000 куб. м, а также уложить песчаный подстилающий слой объёмом 268 кубометров для укладки плит. Дорожное полотно (4254 кв. м) выложили 364 плитами ПАГ-14. Обочины на площади 1418 кв. м укрепили щебёночно-песчаной смесью. Были заменены 28 опорных подушек и четыре лотка коллекторов на ул. Гидростроительной, там же обустроили два железобетонных сборных основания и установили два лотка водопропускной трубы.

«Дороги в посёлке выкладываются аэродромными плитами – везти туда асфальтобетонную смесь экономически не выгодно. А поскольку её укладка требует определённой рабочей температуры, то в любом случае необходим завод на месте. К тому же основания грунтов в Снежногорске достаточно стабильны, и мы предполагаем, что плиты можно будет эксплуатировать дольше», - пояснил начальник управления «Норильскавтодор» Игорь Петеримов.

Материалы и технику завозили в посёлок силами «Норникеля» и Енисейского речного пароходства из Красноярска, задействовав для этого шесть барж.

В 2022 году комплексные дорожные работы проведут на улицах Ленина, Юности, Снежногорской и на проезде к вертолётной площадке.