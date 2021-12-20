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В Совете Федерации обсудят реализацию комплексного плана социально-экономического развития Норильска

В Совете Федерации обсудят реализацию комплексного плана социально-экономического развития Норильска

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В Совете Федерации обсудят реализацию комплексного плана социально-экономического развития Норильска

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет мероприятие, посвященное этой теме.

В Совете Федерации обсудят реализацию комплексного плана социально-экономического развития Норильска

Участники обсудят исполнение Постановления СФ от 3 ноября 2020 года № 476-СФ «О социально-экономическом развитии города Норильска Красноярского края», а также реализацию четырехсторонних соглашений о взаимодействии и сотрудничестве.

К участию в обсуждении приглашены министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Красноярского края Александр Усс, президент «Норникеля» Владимир Потанин, глава Норильска Дмитрий Карасев, сенаторы РФ и представители федеральных органов исполнительной власти.

Трансляция обсуждения будет вестись на телеканале «Вместе-РФ», официальном сайте Совета Федерации и в аккаунтах Совета Федерации в социальных сетях в 19.00 по норильскому времени.

Фото Ирина Яринская
20 декабря в 18:50 530
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