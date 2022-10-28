В Совете Федерации открылась фотовыставка проекта «Чистая Арктика», партнёром которого выступает «Норникель»

Выставку открыл заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова. Она отметила высокую государственную, корпоративную, а также общественную вовлечённость в экологическую арктическую повестку.

«Проект «Чистая Арктика» с каждым годом становится масштабнее и эффективнее, привлекая всё больше неравнодушных к проблеме загрязнения арктических территорий. Уверена, что с такой командой единомышленников проект ждёт большое будущее», — сказала она.

В ходе церемонии были подведены итоги проекта в текущем году, а также состоялось вручение официальных благодарностей участникам и партнёрам проекта «Чистая Арктика». Наград удостоились наиболее активные участники, руководители региональных штабов и компаний, при поддержке которых были организованы экспедиции волонтёров. Коллектив «Норникеля» получил благодарственное письмо от Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики за активное участие в мероприятиях «Чистой Арктики». Благодарность в адрес компании принял вице-президент «Норникеля» по федеральным и региональным программам Андрей Грачев.

«Чистая Арктика» — это крупный проект по очистке Арктической зоны Российской Федерации от накопленных отходов. С 2021 года тысячи добровольцев принимают участие в субботниках и отправляются в экспедиции ради сохранения уникальных природных условий в арктических регионах. В текущем году по состоянию на октябрь более трёх тысяч добровольцев, вернувшихся из десятков экспедиций, убрали свыше трёх тысяч тонн отходов. С начала реализации проекта «Чистая Арктика» суммарно собрано более 5,2 тысячи тонн отходов.

Под патронатом «Норникеля» проходят работы в двух арктических регионах Российской Федерации, где расположены активы компании, — Красноярском крае и Мурманской области. В компании сформировано ядро корпоративных волонтёров, которые регулярно принимают участие в мероприятиях экологической направленности.

«В качестве результата системной и планомерной работы «Норникель» как представитель социально ответственного бизнеса в 2022 году интегрировал корпоративный проект «Чистый Норильск» в общую инициативу «Чистая Арктика». Он предусматривает, что до 2030 года в Норильске будет убрано более двух млн тонн отходов и 600 тысяч тонн металлолома, а также демонтировано 500 заброшенных сооружений», — прокомментировал вице-президент «Норникеля» по федеральным и региональным программам Андрей Грачев.