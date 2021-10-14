В спортзале «Горняк» прошло открытое первенство Норильска по вольной борьбе памяти мастера спорта СССР Валерия Царикаева

В 2011 году было решено организовать турнир его памяти, который прошёл сейчас уже в десятый раз.

- Говорят, что человек продолжает жить до тех пор, пока о нём помнят. Лучшая память о Валерии Хасановиче — продолжение начатого им дела, — считает главный судья соревнований Александр Овчинников.

В этом году состязания собрали около 60 борцов двух возрастных категорий: 12–14 и 15–17 лет. Такой выбор обусловлен тем, что спортсменам этих возрастов предстоят выездные соревнования, и турнир памяти Царикаева стал хорошей возможностью оценить готовность ребят. Борцы соревновались в 11 весовых категориях.

- В этом году соревновались команды Талнаха и Центрального района. К сожалению, не набралось обычного числа участников — бывало, турнир собирал по сотне человек. Девятиклассники не смогли приехать из-за пробных экзаменов в школах, а дудинцы — из-за транспортных проблем. Тем не менее в целом соревнования прошли хорошо, все лидеры команд подтвердили своё положение, — поделился Александр Овчинников.

Победителями соревнований стали: Илья Овчинников, Фёдор Гришанин, Георгий Нартиков, Артём Тенников, Эдуард Маллаев, Афиг Ганбаров, Камал Мамедяров, Икрам Мамедяров, Джавид Рамазанов, Фарид Гусейнов, Роман Сурский.

Кроме того, определились команды на выезд. Ребята 15-17 лет уже готовятся: в конце октября в краевой столице пройдёт XVII Всероссийский турнир по вольной борьбе на призы Бувайсара Сайтиева. Если позволит финансирование, норильчане на нём выступят — тренеры считают, что наши ребята смогут побороться за призовые места.

Спортсмены помладше, 12-14 лет, должны отправиться на выезд только после Нового года.

А ближайшие местные соревнования — IX региональный турнир на призы заслуженного тренера Александра Горгана — пройдут в декабре.