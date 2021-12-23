В СРК «Арена» продолжается ежегодная акция «Подарошная»

До 29 декабря включительно горожане, придя в «Арену», могут приобрести у ремесленников уникальные вещи. Мастера предлагают изделия из самых разных материалов, вязаные игрушки, пряники собственного приготовления, мыло ручной работы и многое другое. Все вырученные средства пойдут на помощь маленькой норильчанке Акмаржан Сатывалдиевой, страдающей ДЦП.

Акмаржан родилась недоношенной, и ей сразу был поставлен диагноз «детский церебральный паралич», у девочки спастическая диплегия, выраженные двигательные нарушения, задержка психомоторного развития. Сейчас Акмаржан восемь лет, она живет с мамой, двумя сёстрами и младшим братом. Старшей сестре 17 лет, и она помогает маме воспитывать младших деток. В сентябре Акмаржан начала обучение в школе, но занимается она дома. Они с мамой очень надеются, что в скором будущем Акмаржан пойдёт в школу сама. Так как девочке нужен постоянный уход, у её мамы Жаркынай нет возможности выйти на работу, поэтому и не хватает средств на реабилитацию, и любая помощь для них очень важна.

- ДЦП – не приговор. Есть шанс приблизить жизнь девочки к нормальной жизни обычного ребенка. В конце мая Акмаржан вновь предстоит курс реабилитации стоимостью 196 000 рублей, который станет ещё одним важным шагом к возможности ходить самостоятельно. В марте, благодаря вам, неравнодушные жители нашего города, мы уже оплатили курс реабилитации для девочки, после которого она стала сидеть самостоятельно и даже пробовать ходить, - рассказывают в фонде «69 параллель», организовавшем «Подарошную».

Екатерина Карасёва, председатель фонда, считает, что подобные акции нужны и горожанам, ведь они могут приобрести на «Подарошной» уникальные вещи. В преддверии Нового года, когда все ищут подарки для своих родных и близких, это особенно актуально. А ремесленники таким образом могут представить свою продукцию широкой публике. Но главное – это реальный способ быстро собрать такие нужные для помощи благополучателей деньги.

- В этом году пандемия чуть не спутала наши планы, ведь основная площадка проведения акции – традиционно «Арена», и важно, чтобы там проходило много людей. К счастью, «Подарошную» всё же удалось организовать, и горожане активно выбирают подарки, помогая таким образом Акмаржан, - говорит Екатерина.

Кроме того, помочь девочке можно, внеся пожертвование на сайте https://bf69.ru или отправив СМС на номер 3434 с текстом: «ФОНД69 сумма». Делать это можно как разово, так и регулярно.

А 22 декабря в «Сундуке» (подразделении фонда на ул. Дзержинского, 3а, где принимают вещи для нуждающихся людей) началась «Новогодняя ДАРмарка». Это, по сути, уже знакомый горожанам фримаркет: горожане привозят в «Сундук» вещи, бывшие в употреблении, но ставшие ненужными, а нуждающиеся норильчане их бесплатно забирают. Обычно для этого требуется подтвердить свою нуждаемость документально, но на «ДАРярмарке» взять вещи может любой желающий.

- Мы решили, что название «ДАРмарка» лучше отразит суть акции. Мы приглашаем людей разбирать вещи, которые скопились у нас, не оставляя ничего взамен. К счастью, у нас добрые горожане, и «Сундук» регулярно пополняется, - рассказывает Екатерина Карасёва.

Ежедневно сюда за вещами обращаются до 30 человек. А во второй день акции забрали сразу 50 кг вещей! Планировалось, что "ДАРмарка" завершится 24 декабря, но теперь Фонд «69 параллель» думает продлить её ещё на несколько дней.

В «Сундуке» говорят, что эта акция станет завершением проекта «Вместе справимся», который реализуется уже больше года. Он поддержан Фондом президентских грантов и направлен на борьбу с последствиями пандемии.

- Именно сейчас нужно особенно помогать людям, - уверены в «Сундуке». - В рамках проекта мы приобретали СИЗы для врачей, средства индивидуальной гигиены для тех, кто лежит в ковидных госпиталях и не получает помощи от родных; продуктовые наборы для находящихся в реабилитационных центрах и так далее, - отмечает Екатерина Карасёва.

В «Сундуке» ждут гостей ежедневно с 12 до 20 часов. Принести сюда можно любые вещи и предметы: одежду, игрушки, посуду, обувь, а также сувениры и другие подарки. Но сотрудники очень просят передавать свои дары в таком состоянии, в котором вы могли бы подарить их друзьям или родным, – целыми и чистыми.