МАУ ИЦ «Норильские новости»

В СРК «Арена» продолжается ежегодная акция «Подарошная»

В СРК «Арена» продолжается ежегодная акция «Подарошная»

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В СРК «Арена» продолжается ежегодная акция «Подарошная»

А в «Сундуке» горожан ждут на «Новогоднюю ДАРмарку».

В СРК «Арена» продолжается ежегодная акция «Подарошная»В СРК «Арена» продолжается ежегодная акция «Подарошная»В СРК «Арена» продолжается ежегодная акция «Подарошная»В СРК «Арена» продолжается ежегодная акция «Подарошная»В СРК «Арена» продолжается ежегодная акция «Подарошная»В СРК «Арена» продолжается ежегодная акция «Подарошная»

До 29 декабря включительно горожане, придя в «Арену», могут приобрести у ремесленников уникальные вещи. Мастера предлагают изделия из самых разных материалов, вязаные игрушки, пряники собственного приготовления, мыло ручной работы и многое другое. Все вырученные средства пойдут на помощь маленькой норильчанке Акмаржан Сатывалдиевой, страдающей ДЦП.

Акмаржан родилась недоношенной, и ей сразу был поставлен диагноз «детский церебральный паралич», у девочки спастическая диплегия, выраженные двигательные нарушения, задержка психомоторного развития. Сейчас Акмаржан восемь лет, она живет с мамой, двумя сёстрами и младшим братом. Старшей сестре 17 лет, и она помогает маме воспитывать младших деток. В сентябре Акмаржан начала обучение в школе, но занимается она дома. Они с мамой очень надеются, что в скором будущем Акмаржан пойдёт в школу сама. Так как девочке нужен постоянный уход, у её мамы Жаркынай нет возможности выйти на работу, поэтому и не хватает средств на реабилитацию, и любая помощь для них очень важна.

- ДЦП – не приговор. Есть шанс приблизить жизнь девочки к нормальной жизни обычного ребенка. В конце мая Акмаржан вновь предстоит курс реабилитации стоимостью 196 000 рублей, который станет ещё одним важным шагом к возможности ходить самостоятельно. В марте, благодаря вам, неравнодушные жители нашего города, мы уже оплатили курс реабилитации для девочки, после которого она стала сидеть самостоятельно и даже пробовать ходить, - рассказывают в фонде «69 параллель», организовавшем «Подарошную».

Екатерина Карасёва, председатель фонда, считает, что подобные акции нужны и горожанам, ведь они могут приобрести на «Подарошной» уникальные вещи. В преддверии Нового года, когда все ищут подарки для своих родных и близких, это особенно актуально. А ремесленники таким образом могут представить свою продукцию широкой публике. Но главное – это реальный способ быстро собрать такие нужные для помощи благополучателей деньги.

- В этом году пандемия чуть не спутала наши планы, ведь основная площадка проведения акции – традиционно «Арена», и важно, чтобы там проходило много людей. К счастью, «Подарошную» всё же удалось организовать, и горожане активно выбирают подарки, помогая таким образом Акмаржан, - говорит Екатерина.

Кроме того, помочь девочке можно, внеся пожертвование на сайте https://bf69.ru или отправив СМС на номер 3434 с текстом: «ФОНД69 сумма». Делать это можно как разово, так и регулярно.

А 22 декабря в «Сундуке» (подразделении фонда на ул. Дзержинского, 3а, где принимают вещи для нуждающихся людей) началась «Новогодняя ДАРмарка». Это, по сути, уже знакомый горожанам фримаркет: горожане привозят в «Сундук» вещи, бывшие в употреблении, но ставшие ненужными, а нуждающиеся норильчане их бесплатно забирают. Обычно для этого требуется подтвердить свою нуждаемость документально, но на «ДАРярмарке» взять вещи может любой желающий.

- Мы решили, что название «ДАРмарка» лучше отразит суть акции. Мы приглашаем людей разбирать вещи, которые скопились у нас, не оставляя ничего взамен. К счастью, у нас добрые горожане, и «Сундук» регулярно пополняется, - рассказывает Екатерина Карасёва.

Ежедневно сюда за вещами обращаются до 30 человек. А во второй день акции забрали сразу 50 кг вещей! Планировалось, что "ДАРмарка" завершится 24 декабря, но теперь Фонд «69 параллель» думает продлить её ещё на несколько дней.

В «Сундуке» говорят, что эта акция станет завершением проекта «Вместе справимся», который реализуется уже больше года. Он поддержан Фондом президентских грантов и направлен на борьбу с последствиями пандемии.

- Именно сейчас нужно особенно помогать людям, - уверены в «Сундуке». - В рамках проекта мы приобретали СИЗы для врачей, средства индивидуальной гигиены для тех, кто лежит в ковидных госпиталях и не получает помощи от родных; продуктовые наборы для находящихся в реабилитационных центрах и так далее, - отмечает Екатерина Карасёва.

В «Сундуке» ждут гостей ежедневно с 12 до 20 часов. Принести сюда можно любые вещи и предметы: одежду, игрушки, посуду, обувь, а также сувениры и другие подарки. Но сотрудники очень просят передавать свои дары в таком состоянии, в котором вы могли бы подарить их друзьям или родным, – целыми и чистыми.

23 декабря в 17:50 220
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