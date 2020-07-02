​В стационары края поступило лекарство от COVID-19

Новый препарат недавно прошёл клинические испытания, и начались его поставки в регионы, сообщает минздрав Красноярского края.

Авифавир будет применяться пока в шести базовых госпиталях Красноярска и края. В аптеках этот препарат не продается, он предназначен только для стационарного лечения пациентов средней степени тяжести, и только под наблюдением специалистов.

Как пояснила главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава края Елена Тихонова: «В БСМП его начали применять на прошлой неделе. Окончательные выводы делать пока рано, но мы уже видим хорошие результаты — улучшение состояния пациентов, которые первыми начали получать лекарство. Пока в край пришла первая партия, если первое применение препарата покажет свою эффективность, он будет применяться и в других стационарах. Это будет хорошей поддержкой уже имеющимся схемам лечения, которые все эти три месяца применяют наши врачи».