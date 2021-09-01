В столице Таймыра появится этнокультурная рекреация «Легенды тундры»

На конкурсе был представлен проект, созданный Агентством развития Норильска и администрацией Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

«Легенды тундры» - это 300 тысяч квадратных метров этнокультурной рекреации на берегу реки Дудинки. Под открытым небом появятся площадка для организации массовых событий, круглогодичный этнопарк с уникальным арт-инсталляциями и имитацией чума, который в зависимости от задач может становиться и галереей, и сценой с мобильным амфитеатром. Предусмотрены игровые зоны для детей разных возрастов, площадки для проведения этномастерских и пикников. Будут проложены безопасные спортивные и краеведческие маршруты. Появятся базы отдыха с выходом к причалу и лодочной станции. Главный дом станет местом проведения мероприятий: от праздничных до деловых. Уникальная особенность «Легенд тундры» - фермы: оленьи, собачьи и овцебыков. Комплекс будет доступен для горожан и туристов в любой сезон.

Сейчас предстоит модернизировать местную инфраструктуру. В планах - строительство автодороги, которая свяжет этнопарк с городом. По оценкам экспертов, ежегодно парк смогут посещать свыше 30 тысяч гостей. За счёт средств АРН уже разработан эскизный проект «Легенд тундры», выполнены изыскания, подготовлена проектно-сметная документация. Строительство самого большого на Таймыре этнопарка начнётся в следующем году.