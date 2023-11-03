МАУ ИЦ «Норильские новости»

В стране создадут систему государственного мониторинга многолетней мерзлоты

В стране создадут систему государственного мониторинга многолетней мерзлоты

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В стране создадут систему государственного мониторинга многолетней мерзлоты

Постановление о её создании и функционировании подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В стране создадут систему государственного мониторинга многолетней мерзлоты

Мониторинг даст полную картину изменения многолетней мерзлоты из-за глобальных изменений климата. Кроме того, он покажет какой объём парниковых газов будет выделяться в атмосферу при таянии мерзлоты.

В правительстве сообщают, что данная информация будет использоваться для моделирования и сценарного прогнозирования изменений климата, поможет не допустить негативного влияния таких изменений на отрасли экономики и качество жизни граждан, а также способствовать созданию и безаварийной эксплуатации объектов инфраструктуры в районах многолетней мерзлоты. Что особенно важно для Норильска.

Система фонового мониторинга станет частью единой системы государственного экологического мониторинга. Отвечать за создание и функционирование этой новой подсистемы будет Росгидромет.

Фото Владимир Макушкин
3 ноября в 10:44 730
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