В стране создадут систему государственного мониторинга многолетней мерзлоты

Мониторинг даст полную картину изменения многолетней мерзлоты из-за глобальных изменений климата. Кроме того, он покажет какой объём парниковых газов будет выделяться в атмосферу при таянии мерзлоты.

В правительстве сообщают, что данная информация будет использоваться для моделирования и сценарного прогнозирования изменений климата, поможет не допустить негативного влияния таких изменений на отрасли экономики и качество жизни граждан, а также способствовать созданию и безаварийной эксплуатации объектов инфраструктуры в районах многолетней мерзлоты. Что особенно важно для Норильска.

Система фонового мониторинга станет частью единой системы государственного экологического мониторинга. Отвечать за создание и функционирование этой новой подсистемы будет Росгидромет.