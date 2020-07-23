В субботу в Норильске в четвёртый раз пройдёт фестиваль Северной ягоды. На этот раз – онлайн

Этот эксклюзивный фестиваль - детище норильского управления по делам культуры и искусства. За недолгую историю он отмечен за оригинальность замысла и как лучшее событие в области культуры, участвуя в Общенациональной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. В России фестиваль «Северная ягода» замечен и как один из удачных проектов в сфере экологического туризма. В гости сюда уже приезжали гости из столицы Таймыра и Шушенского района, из города Онеги Архангельской области.

В четвертый раз «Северная ягода» пройдёт необычно - в режиме онлайн. Местные умельцы, любители ягод, смогут показать свои способности в различных оригинальных конкурсах и акциях. Раз уж варенье приятнее хранить в красивой таре, то можно будет удивить всех, расписав свою баночку. По традиции «Ягодный привет» все желающие отправят родным и друзьям. Норильчане с ягодной фамилией - возможно, среди горожан имеются Морошкины, Земляникины, Брусникины и даже Княженикины - получат свои приятные призы. Объявлен и конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Ягодное искусство».