МАУ ИЦ «Норильские новости»

В связи с гололедицей на дорогах города водителей просят быть предельно внимательными

В связи с гололедицей на дорогах города водителей просят быть предельно внимательными

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В связи с гололедицей на дорогах города водителей просят быть предельно внимательными

В связи с гололедицей на дорогах города водителей просят быть предельно внимательными

Госавтоинспекторы напоминают автолюбителям: в гололедицу на дорогах необходимо строго соблюдать скоростной режим, дистанцию и интервал между транспортными средствами. Кроме того, необходимо учитывать техническое состояние и характеристики своего транспортного средства. Обязательно необходимо сменить летние шины на зимние.

При движении в черте города водители должны быть максимально осторожными в местах расположения пешеходных переходов, образовательных и иных учебных заведений города.

Пешеходам, в свою очередь, не стоит торопиться и выходить на проезжую часть, не убедившись в безопасности.

Фото Владимир Макушкин
5 октября в 11:05 590
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