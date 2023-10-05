В связи с гололедицей на дорогах города водителей просят быть предельно внимательными

Госавтоинспекторы напоминают автолюбителям: в гололедицу на дорогах необходимо строго соблюдать скоростной режим, дистанцию и интервал между транспортными средствами. Кроме того, необходимо учитывать техническое состояние и характеристики своего транспортного средства. Обязательно необходимо сменить летние шины на зимние.

При движении в черте города водители должны быть максимально осторожными в местах расположения пешеходных переходов, образовательных и иных учебных заведений города.

Пешеходам, в свою очередь, не стоит торопиться и выходить на проезжую часть, не убедившись в безопасности.