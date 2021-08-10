МАУ ИЦ «Норильские новости»

В связи с пожарами в Якутии Роспотребнадзор продолжает следить за состоянием атмосферного воздуха в Норильске

В связи с пожарами в Якутии Роспотребнадзор продолжает следить за состоянием атмосферного воздуха в Норильске

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В связи с пожарами в Якутии Роспотребнадзор продолжает следить за состоянием атмосферного воздуха в Норильске

Ещё на прошлой неделе Большой Норильск был окутан смогом от пожаров в Якутии. Однако после того, как ветер сменил направление, норильчанам стало легче дышать.

В связи с пожарами в Якутии Роспотребнадзор продолжает следить за состоянием атмосферного воздуха в Норильске

Несмотря на это краевое управление Роспотребнадзора продолжает постоянный мониторинг состояния атмосферного воздуха. По итогам исследований превышения гигиенических нормативов по содержанию углерода, оксида серы, диоксида азота, диоксида бензпирена, формальдегида не зарегистрировано.

Между тем, содержание мелкодипсерсных частиц РМ10 в одной пробе превышает гигиенический норматив в 3,1 раза, содержание взвешенных веществ - в 1,1 раза.

Фото Ирина Яринская
10 августа в 15:35 510
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