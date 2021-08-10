В связи с пожарами в Якутии Роспотребнадзор продолжает следить за состоянием атмосферного воздуха в Норильске

Несмотря на это краевое управление Роспотребнадзора продолжает постоянный мониторинг состояния атмосферного воздуха. По итогам исследований превышения гигиенических нормативов по содержанию углерода, оксида серы, диоксида азота, диоксида бензпирена, формальдегида не зарегистрировано.

Между тем, содержание мелкодипсерсных частиц РМ10 в одной пробе превышает гигиенический норматив в 3,1 раза, содержание взвешенных веществ - в 1,1 раза.