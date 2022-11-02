В связи с проведением этнического праздника «Большой Аргиш» некоторые улицы города будут перекрыты

Так, с 2 по 6 ноября с 10.00 по 14.00 временно будет прекращено движение всех видов транспортных средств на участках улицы Дзержинского:

- по чётной стороне на участке от выезда между домами № 6А по ул. Дзержинского и № 27 к.3 по Ленинскому проспекту до Ленинского проспекта;

- по нечётной стороне на участке от Ленинского проспекта до выезда между домами № 29 к.1 по Ленинскому проспекту и № 7 к.1 по ул. Дзержинского до Ленинского проспекта;

- также для пешеходов будет перекрыто движение по пешеходному переходу через ул. Дзержинского по нечётной стороне Ленинского проспекта.

Кроме того, с 10.00 4 ноября до 10.00 5 ноября временно будет прекращено движение для всех видов транспортных средств:

- на участке Ленинского проспекта от площади Октябрьская до улицы Павлова;

- на участке ул. Пушкина от площади Гвардейская до перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого.

Ознакомиться с движением общественного транспорта во время проведения праздника можно на сайте городской администрации.