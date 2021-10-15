В связи с проведением этнического праздника «Большой Аргиш» ограничат движение транспорта по нескольким участкам города

С 10.00 29 октября до 12.00 8 ноября будет прекращено движение транспорта на участках улицы Дзержинского:

- по чётной стороне - от выезда между домами № 6а по улице Дзержинского и № 27 корпус 3 по Ленинскому проспекту до Ленинского проспекта;

- по нечётной стороне на участке от Ленинского проспекта до выезда между домами № 29 корпус 1 по Ленинскому проспекту и № 7 корпус 1 по улице Дзержинского до Ленинского проспекта.

Также временно закроют для движения пешеходов пешеходный переход через улицу Дзержинского по нечётной стороне Ленинского проспекта.

Кроме того, с 10.00 3 ноября до 21.00 7 ноября будет прекращено движение транспорта:

- на участке Ленинского проспекта - от площади Октябрьской до улицы Павлова;

- на участке улицы Пушкина - от площади Гвардейской до перекрёстка с улицей Богдана Хмельницкого.