МАУ ИЦ «Норильские новости»

В связи с проведением забега «Норильск, беги со мной!» в городе будут перекрыты некоторые участки дорог

В связи с проведением забега «Норильск, беги со мной!» в городе будут перекрыты некоторые участки дорог

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В связи с проведением забега «Норильск, беги со мной!» в городе будут перекрыты некоторые участки дорог

В связи с проведением забега «Норильск, беги со мной!» в городе будут перекрыты некоторые участки дорог

9 июля с 10.00 до 14.00 будет временно прекращено движение всех видов транспортных средств по Ленинскому проспекту.

Ознакомиться с временной схемой движения автобусов можно на сайте городской администрации.

Фото Ирина Яринская
6 июля в 16:00 2330
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