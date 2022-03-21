МАУ ИЦ «Норильские новости»

В связи с тушением пожара на СТО в районе АДЦ перекрыто движение по улице Красноярская

В связи с тушением пожара на СТО в районе АДЦ перекрыто движение по улице Красноярская

Главная / Новости / Город

В связи с тушением пожара на СТО в районе АДЦ перекрыто движение по улице Красноярская

Движение перекрыто по нечётной стороне улицы.

В связи с тушением пожара на СТО в районе АДЦ перекрыто движение по улице Красноярская

Движение общественного пассажирского транспорта будет осуществляться в объезд по ул. Бегичева, ул. Орджоникидзе далее по установленному маршруту до завершения работ по тушению пожара.

21 марта в 10:54 590
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также