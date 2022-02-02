В связи со сносом аварийного здания будет перекрыт участок дороги в Центральном районе

В ночь со второго на третье февраля в связи с демонтажом аварийного дома по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 14, будет временно приостановлено движение транспорта по чётной стороне ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Ломоносова до ул. Павлова), а также по чётной стороне ул. Павлова (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Кирова).

«Участки дорог будут закрыты и огорожены специальными знаками на период производства работ по сносу здания», — пояснил Евгений Болгов.