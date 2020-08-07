Здесь собраны все актуальные для компании онлайн–курсы и вебинары, посвящённые в том числе и таким темам, как тайм–менеджмент и эффективные коммуникации. Также в «Академии» выложены все вебинары, прошедшие в Московской школе управления «Сколково» по программе «Цифровой Норникель». Сейчас на площадке в свободном доступе более 30 курсов, и этот список будет регулярно пополняться.

В частности, «Цифровой Норникель» обеспечит знакомство всех сотрудников с реализуемыми в компании кейсами в рамках программы повышения операционной эффективности «Технологический прорыв» и разработками R&D–подразделения — «Цифровая лаборатория». Участники вебинаров пройдут курс по обеспечению информационной безопасности.

– В последнее время значительно увеличилось количество очных тренингов и семинаров для сотрудников. Но мы не могли отработать все образовательные запросы, которые к нам поступали. С появлением «Академии» эта задача будет решена, и теперь онлайн–обучение на платформе сможет пройти любой желающий. Это хорошая возможность для тех, кто стремится выстроить собственный вектор развития в компании и замечательный способ построить системную коммуникацию в компании для обмена лучшими практиками и опытом, — прокомментировала старт проекта директор департамента кадровой политики «Норникеля» Дарья Крячкова.

На платформу «Академия Норникель» можно зайти из корпоративной, общедоступной сети с помощью компьютера или через мобильное приложение «Академия Норникель».