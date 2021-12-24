В Таймырской межрайонной больнице установили новое оборудование

Комплекс компьютерной томографии передала в эксплуатацию Таймырской межрайонной больнице нефтяная компания «Роснефть». Томограф рассчитан на проведение сложных диагностических исследований сосудистых заболеваний и костных структур, а также высокоточное определение легочных заболеваний при COVID-19.

Технику последнего поколения осмотрел глава Таймыра Евгений Вершинин. Он отметил, что получение нового современного оборудования – это праздник не только для медицинских работников, но и для населения, в том числе тех, кто проживает в поселках: «Ведь получать своевременную квалифицированную медицинскую помощь очень важно. От себя лично и от всех жителей Таймыра выражаю искреннюю благодарность проекту «Восток Ойл» за оказанную помощь. А также Заполярному филиалу компании «Норникель», которые пошли нам навстречу и оперативно помогли в финансовом отношении, выделив денежные средства на ремонт помещения».

Исполняющая обязанности главного врача Таймырской межрайонной больницы Елена Зырянова подчеркнула, что для врача новая техника - это возможность быстро и точно поставить диагноз, назначить лечение и спасти жизнь: «За время работы с COVID-19 накопилась колоссальная усталость: устали не только люди – устала наша техника. Поэтому новый компьютерный томограф – это как долгожданное подкрепление на фронте, которому мы безгранично рады. Этот аппарат универсальный, ведь на нем можно проводить любые исследования. Мы приняли решение использовать его для обследования больных с COVID-19 и с подозрением на COVID-19».

По ее словам, в эксплуатацию новый томограф введут в первом квартале 2022 года.

Еще одно современное медицинское оборудование для районной больницы было закуплено министерством здравоохранения Красноярского края в рамках программы «Модернизация первичного звена». Современный рентгенологический аппарат на три рабочих места уже установлен и введен в эксплуатацию.

«Этот аппарат можно назвать универсальным солдатом, потому что все, что может делать рентгенологическая техника, он умеет: скопия, томография, обзорные рентгеновские снимки. Нас, конечно, он очень выручит, потому что техника, которая стояла на этом месте, теперь будет обслуживать детское население района: аппарат установят в детской поликлинике. И тем самым нагрузка на рентгеноборудование снизится», - прокомментировала Елена Зырянова.

«С помощью данного оборудования можно проводить рентгеноскопические исследования с использованием контрастных веществ, исследования любой костно-суставной системы, томографические исследования как костей, так и легких, а также других органов. Аппарат универсальный и функциональный, так как процедура рентгеноскопии может быть выполнена как при горизонтальном, так и при вертикальном положении тела пациента, а также в положении Тренделенбурга», - рассказал заведующий рентгенологическим отделением - врач-рентгенолог Степан Чигодайкин.

В 2022 году министерство здравоохранения Красноярского края еще закупит новое рентгенологическое оборудование в кабинет маммографии Таймырской межрайонной больницы.