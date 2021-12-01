В Таймырском краеведческом музее откроется мультимедийный проект «Ожившие легенды Таймыра»

Это новый музейный продукт от команды проекта «Профессионализм, креативность – результат!», реализуемого при поддержке эндаумент-фонда «Наш Норильск».

Сейчас команда проекта отбирает картины знаменитых таймырских художников. В пространстве одного из залов, благодаря мультимедийным технологиям, «оживут и зазвучат» их полотна. Проецируемое на стену изображение, сопровождаемое объёмным аутентичным звуковым рядом, создаст у посетителей ощущение полного присутствия. Картины будут приближаться и отдаляться, детали и предметы придут в движение, зрители будут словно погружаться в сюжет картины живописца. Совокупность этих эффектов позволит лучше узнать творчество художников, понять их замыслы.

Первым художником, картины которого «оживут» стал Борис Николаевич Молчанов. Он же - первый профессиональный долганский художник, отмечают в музее:

- Его творчество, пронизанное любовью к своему народу и родному краю, является не только национальным достоянием долганского народа, но и по праву считается частью культурного наследия современной цивилизации. Самобытные картины художника, выполненные на коже, стали визитной карточкой Таймыра. Мы взяли его работы в качестве иллюстраций к легендам о появлении людей на Таймыре.

Открытие выставки запланировано на будущий год, пока в помещении, где реализуют проект, завершается ремонт.

В музее отмечают, что проект будет долгосрочным – он рассчитан на три года. Пока его основу составят работы Бориса Молчанова, возможно, следующим автором станет Мотюмяку Турдагин и некоторые норильские художники.