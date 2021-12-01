МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Таймырском краеведческом музее откроется мультимедийный проект «Ожившие легенды Таймыра»

В Таймырском краеведческом музее откроется мультимедийный проект «Ожившие легенды Таймыра»

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В Таймырском краеведческом музее откроется мультимедийный проект «Ожившие легенды Таймыра»

В Таймырском краеведческом музее откроется мультимедийный проект «Ожившие легенды Таймыра»В Таймырском краеведческом музее откроется мультимедийный проект «Ожившие легенды Таймыра»В Таймырском краеведческом музее откроется мультимедийный проект «Ожившие легенды Таймыра»

Это новый музейный продукт от команды проекта «Профессионализм, креативность – результат!», реализуемого при поддержке эндаумент-фонда «Наш Норильск».

Сейчас команда проекта отбирает картины знаменитых таймырских художников. В пространстве одного из залов, благодаря мультимедийным технологиям, «оживут и зазвучат» их полотна. Проецируемое на стену изображение, сопровождаемое объёмным аутентичным звуковым рядом, создаст у посетителей ощущение полного присутствия. Картины будут приближаться и отдаляться, детали и предметы придут в движение, зрители будут словно погружаться в сюжет картины живописца. Совокупность этих эффектов позволит лучше узнать творчество художников, понять их замыслы.

Первым художником, картины которого «оживут» стал Борис Николаевич Молчанов. Он же - первый профессиональный долганский художник, отмечают в музее:

- Его творчество, пронизанное любовью к своему народу и родному краю, является не только национальным достоянием долганского народа, но и по праву считается частью культурного наследия современной цивилизации. Самобытные картины художника, выполненные на коже, стали визитной карточкой Таймыра. Мы взяли его работы в качестве иллюстраций к легендам о появлении людей на Таймыре.

Открытие выставки запланировано на будущий год, пока в помещении, где реализуют проект, завершается ремонт.

В музее отмечают, что проект будет долгосрочным – он рассчитан на три года. Пока его основу составят работы Бориса Молчанова, возможно, следующим автором станет Мотюмяку Турдагин и некоторые норильские художники.

1 декабря в 14:40 430
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