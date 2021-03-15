В Таймырском краеведческом музее открылась выставка, посвящённая 70-й годовщине присвоения Дудинке статуса города
В Таймырском краеведческом музее открылась выставка, посвящённая 70-й годовщине присвоения Дудинке статуса города
5 марта 1951 года селу Дудинка присвоили статус города. Для многих этот день в истории практически неизвестен, поскольку возраст Дудинки всегда ассоциировался с более чем 350-летней историей, о которой свидетельствует панно в самом центре города.
Город для его жителей и даже гостей всегда являлся олицетворением размеренной спокойной жизни возле великой сибирской реки, на берегу, усыпанном неимоверным количеством ромашек и других северных цветов. Дудинка стала вдохновением для многих художников, кто отправлялся в творческие командировки по Енисею и останавливался здесь на пленэр.
В представленной экспозиции работы не только самобытных таймырских художников, как, например, Бориса Молчанова, известных сибиряков Николая Свиридова и Алексея Саванина, но и столичных мастеров Филиппа Гузанова и Вадима Балдина.
Помимо традиционных экскурсий сотрудники Таймырского музея проводят в экспозиции творческие конкурсы на знание истории для пенсионеров и других социальных групп горожан.