В Таймырском краеведческом музее открылась выставка, посвящённая 70-й годовщине присвоения Дудинке статуса города

Город для его жителей и даже гостей всегда являлся олицетворением размеренной спокойной жизни возле великой сибирской реки, на берегу, усыпанном неимоверным количеством ромашек и других северных цветов. Дудинка стала вдохновением для многих художников, кто отправлялся в творческие командировки по Енисею и останавливался здесь на пленэр.

В представленной экспозиции работы не только самобытных таймырских художников, как, например, Бориса Молчанова, известных сибиряков Николая Свиридова и Алексея Саванина, но и столичных мастеров Филиппа Гузанова и Вадима Балдина.

Помимо традиционных экскурсий сотрудники Таймырского музея проводят в экспозиции творческие конкурсы на знание истории для пенсионеров и других социальных групп горожан.