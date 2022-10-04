В Таймырскую районную больницу № 1 в Хатанге поступили четыре новых автомобиля

Как сообщают в краевом Минздраве, для Таймырской районной больницы № 1 были приобретёны автомобиль «Нива 4*4» и автомобиль скорой медицинской помощи класса «А». Кроме того, в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена» (национальный проект «Здравоохранение») приобретён микроавтобус на восемь мест и санитарный автомобиль «УАЗ». Такое количество санитарного транспорта одномоментно в Хатангу поступило впервые. Автомобили будут использоваться для транспортировки пациентов и медицинских работников.

Александр Украинцев, заместитель министра здравоохранения Красноярского края, отметил, что доставить транспорт до Хатанги оказалось не просто, но администрация порта пошла навстречу медикам: «Хочу отметить поддержку на всех уровнях главы Таймырского Долгано-Ненецкого района Евгения Вершинина. Больница большая, к ней прикреплено порядка 4,7 тысяч жителей Хатанги. Очень важно в сложных климатических условиях быстро доехать до пациента. А при благоприятной погоде и при подходящей дороге на полученном транспорте можно выезжать не только в Хатангу, но и добираться до ближайших населённых пунктов. Поэтому четыре автомобиля – большое событие для северных врачей и всех жителей».

В Минздраве напомнили, ежегодно в регионе заменяется 10 – 15% от общего количества автомобилей, что является частью плановой работы по замене автотранспорта. Всего в 2022 году планируется приобрести 149 машин медицинского назначения за счёт средств федерального по нацпроекту «Здравоохранение», так и краевого бюджетов на общую сумму 241 млн рублей.