В Талнахе к открытию готовится многофункциональный центр

Для обеспечения работы МФЦ уже заключено 33 соглашения о межведомственном взаимодействии между учреждением и органами федеральной, краевой власти и местного самоуправления.

Многофункциональный центр района будет оказывать 330 различных услуг. В числе самых востребованных - регистрационный учет, выдача и замена паспортов, справок о наличии/отсутствии судимости, выдача сертификатов на материнский капитал, подача заявлений о назначении пенсии, выдача охотничьих билетов, прием запросов на предоставление сведений из ЕГРН, присвоение звания «Ветеран труда», регистрация в ЕСИА и другие.

Глава Норильска Дмитрий Карасев осмотрел помещение будущего дополнительного подразделения многофункционального центра, и оценил качество проведенного ремонта, интерьера помещений.

«Администрация города в высокой степени поддерживает появление дополнительного подразделения МФЦ в Талнахе. Уверен, что пять окон, которые откроются для жителей района уже до конца декабря, будут очень востребованы. Это важно, учитывая, что в Талнахе проживают порядка 50 тысяч человек», - сказал градоначальник.

Напомним, сегодня в Норильске работают четыре МФЦ, расположенные: на улице Нансена, 69, в Центральном районе, Бауманской, 10, в Талнахе, Шахтерской, 4, в Кайеркане, в Снежногорске - на улице Хантайской Набережной, 10. За нынешний год структурными подразделениями МФЦ в Норильске населению оказывается почти 300 тысяч государственных и муниципальных услуг.