В Талнахе новогодний городок почти готов

- В городке будет установлено примерно 10 фигур. Практически у каждой будет расположен QR–код. Его можно будет отсканировать и получить на смартфоне картинку дополненной реальности для памятных семейных фотографий. Также талнахцев будут радовать ледяные фигуры символов наступающего года по восточному и славянскому календарю — дракона и лося, — рассказал исполняющий обязанности Талнахского территориального управления Андрей Соколов.

На площади установят две горки для детей от семи до 14 лет и одну — для малышей от трёх до шести лет. Все конструкции сертифицированы и уже успели доказать свою прочность прошлой зимой. Рядом с катком откроется тёплый павильон для переодевания с камерами хранения и розетками для подзарядки гаджетов.

В день торжественного открытия, 16 декабря, запланирована праздничная программа с выступлением творческих коллективов на ледяной сцене и работой аниматоров. Завершится праздник традиционным салютом.