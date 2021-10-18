МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Талнахе освятили колокола строящегося храма

В Талнахе освятили колокола строящегося храма

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В Талнахе освятили колокола строящегося храма

Чин освящения колоколов совершил епископ Норильский и Туруханский Агафангел в праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

В Талнахе освятили колокола строящегося храмаВ Талнахе освятили колокола строящегося храмаВ Талнахе освятили колокола строящегося храмаВ Талнахе освятили колокола строящегося храмаВ Талнахе освятили колокола строящегося храмаВ Талнахе освятили колокола строящегося храмаВ Талнахе освятили колокола строящегося храма

На церемонии присутствовали глава Норильска Дмитрий Карасев, заместитель председателя норильского городского Совета Виктор Цюпко, начальник Талнахского территориального управления Андрей Добровольский, а также представители Заполярного филиала «Норникеля». По окончании богослужения архипастырь обратился к собравшимся с проповедью.

Для храма изготовили 15 колоколов различных размеров, с художественным оформлением и памятными надписями. Новый храмовый комплекс располагается в районе улицы Бауманской рядом с парковой зоной. Он рассчитан на 500 прихожан, комплекс включает храм и церковный дом, предназначенный для служебно-бытовых целей, благотворительной и хозяйственной деятельности прихода.

Фото Ирина Яринская
18 октября в 16:47 660
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