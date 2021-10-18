В Талнахе освятили колокола строящегося храма

На церемонии присутствовали глава Норильска Дмитрий Карасев, заместитель председателя норильского городского Совета Виктор Цюпко, начальник Талнахского территориального управления Андрей Добровольский, а также представители Заполярного филиала «Норникеля». По окончании богослужения архипастырь обратился к собравшимся с проповедью.

Для храма изготовили 15 колоколов различных размеров, с художественным оформлением и памятными надписями. Новый храмовый комплекс располагается в районе улицы Бауманской рядом с парковой зоной. Он рассчитан на 500 прихожан, комплекс включает храм и церковный дом, предназначенный для служебно-бытовых целей, благотворительной и хозяйственной деятельности прихода.