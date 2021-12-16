В Талнахе после реконструкции открыли Молодёжный центр

В Молодёжном центре Талнаха теперь есть услуги на любой вкус и все они бесплатные: настольные и напольные игры, чайная комната, тренажёрный зал, фитнес, кинозал, музей боевой славы, коворкинг. Также на территории всего центра имеется — бесплатная зона Wi-Fi. Помещение стильно оформлено — в двух комнатах художник-волонтёр сделал граффити на стенах.

Глава города Дмитрий Карасев отдал должное обновлённому центру, особенно выделил комнату киберспорта, лично убедившись, что молодёжь тут точно не заскучает.

«В PlayStation 5 сегодня впервые сам попробовал поиграть, узнал, насколько это увлекательно. Полная реальность. Спасибо всей команде за такое душевное отношение к проекту! Приглашаю молодёжь в Молодёжные центры всех районов города», — написал он в посте в Instagram.

Глава города также отметил, что в обновлённом Молодёжном центре доступна масса услуг, которые сегодня действительно нужны.

- Немаловажно, что оформлен центр в том числе руками самих молодых ребят, это просто классно! Они сделали его таким, каким они его видят. Я благодарю всех, кто принимал участие в подготовке Молодёжного центра и хочу дать поручение, чтобы киберзал, который мы оборудовали по последнему слову, в следующем году уже проводил городские кибертурниры, дальше будем выходить на общероссийский уровень, — отметил Дмитрий Карасев.

- То, что удалось создать в Молодёжном центре Талнаха, делает его уникальным. Здесь много интересных услуг, которые, я удумаю, не могут не понравиться нашей молодёжи. Нам важны не целевые показатели, а присутствие людей тут, — отметил посетивший открытие Владимир Баринов, заместитель главы города по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями администрации Норильска.

Он подтвердил, что одно из самых перспективных направлений молодёжной политики, которое планируется развивать в будущем году — киберспорт. Для этого для молодёжных центров районов приобретены самые современные игровые приставки и полный комплект игр:

- Уверен, молодёжь оценит это. Здесь сегодня сделано всё для отличного отдыха. А мы продолжим открывать новые направления, развивать наши молодёжные центры, чтобы они стали основными точками притяжения для ребят, — добавил он.