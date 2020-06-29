В Талнахе при падении с восьмого этажа разбился трёхлетний малыш

ЧП произошло в Талнахе в пятницу, 26 июня, около 23 часов. Семья с маленьким сыном пришла в гости к знакомым. Взрослые общались в одной комнате, а дети играли в другой. В детской, где находилась ребятня, было открыто окно. Один из детей вышел из комнаты буквально на несколько секунд, а когда вернулся, то увидел, что малыша там нет. Мальчика стали искать по всей квартире и один из взрослых обратил внимание на открытое окно.

По данному факту Следственный комитет проводит проверку.

Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних в очередной раз просят родителей, у которых есть дети дошкольного возраста, быть бдительнее и не оставлять малышей одних в комнате с открытыми окнами.