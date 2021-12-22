МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Талнахе приостановлен приём электронных документов в отделе по вопросам миграции

В Талнахе приостановлен приём электронных документов в отделе по вопросам миграции

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В Талнахе приостановлен приём электронных документов в отделе по вопросам миграции

Работа по всем направлениям возобновится после устранения неисправностей.

В Талнахе приостановлен приём электронных документов в отделе по вопросам миграции

Начиная с 16.00 20 декабря, приостановлен приём документов в электронном виде в отделе по вопросам миграции отдела полиции № 2 ОМВД России по Норильску.

В случае необходимости срочного получения той или иной государственной услуги вам необходимо обратиться за уточнениями и помощью специалиста по следующим телефонам: 8(3919) 37-15-21; 8(3919) 37-19-83; 8(3919) 45-23-10; 8(3919) 37-13-32.

Фото из открытых источников
22 декабря в 13:30 520
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