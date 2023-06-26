В Талнахе приступили к благоустройству комплексной зоны отдыха в районе домов № 9—11 на ул. Рудной

По словам Юрия Шутова, начальника отдела по городскому хозяйству Талнахского территориального управления администрации Норильска, реализация проекта будет разделена на два года. Связано это с ограничениями по бюджету, выделяемому в рамках федеральной программы.

В этом году на территории предусмотрено расширить детскую площадку, а также планирование общей территории площадью 3800 кв. м. В 2024 году подрядчик займётся обустройством спортивной площадки, зоны для спокойного отдыха, а также дорожки для прогулки. Согласно проекту, площадка будет застелена специальным искусственным покрытием, а также здесь будет установлена лестница, которая будет соединять площадку со школой № 42. Кроме того, там появится новый для Большого Норильска элемент — это батуты.

«Насколько я знаю, в Норильске батутов пока нигде нет. Здесь по решению проектировщика площадки они будут установлены экспериментально. При планировании возникли сложности из-за того, что у нас нет ливневой канализации, но мы нашли выход из положения — под батутами установлены водоотводные трубы. Думаем, что это решит проблему, а дальше уже будем смотреть, как эта идея приживётся», — пояснил Юрий Шутов.

Территория будет разделена на несколько зон — спортивную, детскую и для спокойного отдыха. Автор проекта Михаил Волгин, директор творческой мастерской «Архбюро», признался, что при разработке проекта было множество идей, однако было принято решение сделать её комплексной:

«Данный проект — это часть одной целой задумки, в том числе администрации, по устройству спортивных зон и связи между ними. Это базовый участок. На сегодняшний день здесь предполагаются детские и спортивные площадки, зона отдыха. Может быть, мы будем повторять эту универсальную планировочную схему, но вначале её хотелось бы отработать. Потому эта территория и считается пилотной. Сначала мы склонялись к спортивной, потом к детской, потом вроде есть требования и к комфортному месту отдыха, в конце концов в проекте мы совместили всё вместе».

Многих жителей района также волнует вопрос озеленения, а именно судьба кустарников, которые росли на площадке. Михаил Волгин отметил, что главное требование к подрядчику было озеленение с использованием существующих насаждений. Задача выполнена: кусты были пересажены в другое место и не пострадали. Также здесь будет выполнено дополнительное комплексное озеленение.

В рамках договора подряда срок окончания работ на этот год запланирован на 30 августа. Стоимость проекта на 2023 год — 11,8 млн рублей. Территория будет обслуживаться Талнахским территориальным управлением.