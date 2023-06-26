В Талнахе приступили к благоустройству комплексной зоны отдыха в районе домов № 9—11 на ул. Рудной
В Талнахе приступили к благоустройству комплексной зоны отдыха в районе домов № 9—11 на ул. Рудной
Напомним, что в этом году территория по результатам народного голосования в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» стала победителем. За неё отдали 7065 голосов.
По словам Юрия Шутова, начальника отдела по городскому хозяйству Талнахского территориального управления администрации Норильска, реализация проекта будет разделена на два года. Связано это с ограничениями по бюджету, выделяемому в рамках федеральной программы.
В этом году на территории предусмотрено расширить детскую площадку, а также планирование общей территории площадью 3800 кв. м. В 2024 году подрядчик займётся обустройством спортивной площадки, зоны для спокойного отдыха, а также дорожки для прогулки. Согласно проекту, площадка будет застелена специальным искусственным покрытием, а также здесь будет установлена лестница, которая будет соединять площадку со школой № 42. Кроме того, там появится новый для Большого Норильска элемент — это батуты.
«Насколько я знаю, в Норильске батутов пока нигде нет. Здесь по решению проектировщика площадки они будут установлены экспериментально. При планировании возникли сложности из-за того, что у нас нет ливневой канализации, но мы нашли выход из положения — под батутами установлены водоотводные трубы. Думаем, что это решит проблему, а дальше уже будем смотреть, как эта идея приживётся», — пояснил Юрий Шутов.
Территория будет разделена на несколько зон — спортивную, детскую и для спокойного отдыха. Автор проекта Михаил Волгин, директор творческой мастерской «Архбюро», признался, что при разработке проекта было множество идей, однако было принято решение сделать её комплексной:
«Данный проект — это часть одной целой задумки, в том числе администрации, по устройству спортивных зон и связи между ними. Это базовый участок. На сегодняшний день здесь предполагаются детские и спортивные площадки, зона отдыха. Может быть, мы будем повторять эту универсальную планировочную схему, но вначале её хотелось бы отработать. Потому эта территория и считается пилотной. Сначала мы склонялись к спортивной, потом к детской, потом вроде есть требования и к комфортному месту отдыха, в конце концов в проекте мы совместили всё вместе».
Многих жителей района также волнует вопрос озеленения, а именно судьба кустарников, которые росли на площадке. Михаил Волгин отметил, что главное требование к подрядчику было озеленение с использованием существующих насаждений. Задача выполнена: кусты были пересажены в другое место и не пострадали. Также здесь будет выполнено дополнительное комплексное озеленение.
В рамках договора подряда срок окончания работ на этот год запланирован на 30 августа. Стоимость проекта на 2023 год — 11,8 млн рублей. Территория будет обслуживаться Талнахским территориальным управлением.