В Талнахе продолжается ликвидация стихийных свалок

С первой подрядной организацией контракт был заключён 11 мая. Среди поставленных задач - очистка территорий от отходов 4-5 классов опасности, расположенных в районе гаражей ЮЗВС и в районе карьера «Видный». Общий объём собранного мусора составил 1400 тонн. Стоимость контракта - около 5 млн рублей.

Со «Стройбытсервисом» контракт заключили 30 августа. Подрядчик работает как в Талнахе, так и в Центральном районе. Организация обязалась навести порядок на участках в районе гаражей за кафе «Чинар» и в районе карьера «Видный». Общий объём собранного мусора - 1012 тонн. Стоимость контракта - более 4 млн 165 тыс. рублей.

«Работы по отслеживанию образования стихийных свалок в Талнахе продолжаются. Делаем мы это при помощи камер видеонаблюдения, также нам помогают неравнодушные граждане. Всех нарушителей, естественно, ждёт наказание. Сейчас все работы в рамках контрактов окончены. Собранный мусор подрядчики вывезли на специальные полигоны», - сообщил Андрей Добровольский, начальник Талнахского территориального управления.

В 2022 году в Талнахе на карьере «Видный» планируется убрать ещё 1020 тонн мусора. Как сообщил Андрей Добровольский, ликвидация свалки на этой территории растянется ещё на пару лет, так как именно здесь самая крупная стихийная свалка в районе. Среди новых объектов – район ПЗК и «Водозабор» рудника «Маяк». Здесь планируется убрать более полутора тысяч тонн мусора. На эти цели предусмотрено 12 млн рублей.