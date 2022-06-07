В Талнахе продолжается строительство храма Великомученицы Варвары

Строительные работы приближаются к завершению. Храм станет знаковым местом для жителей рудной столицы. Большая часть живущих и работающих здесь людей – шахтёры, поэтому храм и носит имя Великомученицы Варвары - покровительницы горняков. Одновременно здание сможет вместить до пятисот прихожан.

«В храме будет действовать воскресная школа. Он действительно станет святыней этого города, новым общественным пространством, где мы с вами сможем собираться вместе», — сказал епископ Агафангел.

Возведение храма началось в 2018 году. Заложил его Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Самая высокая точка храма — 35 метров, высотой он с девятиэтажный дом. Ранее на звоннице установили 15 колоколов разного размера, теперь же над пятиглавым зданием вознеслись пять куполов, каждый из которых весит 17 тонн. Маковки куполов увенчаны величественными позолоченными крестами.

«Для Талнаха, где живут более 50 тысяч человек, это особое событие. И как правильно сказал сегодня владыка Агафангел, у них появится собственный храм, который будет готов распахнуть двери для всех — и в горе, и в радости», — подчеркнул глава Норильска Дмитрий Карасев.

Завершение строительства запланировано на второй квартал 2022 года.