МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Талнахе прошел рейд по соблюдению масочного режима

В Талнахе прошел рейд по соблюдению масочного режима

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В Талнахе прошел рейд по соблюдению масочного режима

Седьмой по счёту рейд по соблюдению масочного режима провели совместно администрация Норильска и сотрудники МВД.

В Талнахе прошел рейд по соблюдению масочного режимаВ Талнахе прошел рейд по соблюдению масочного режимаВ Талнахе прошел рейд по соблюдению масочного режимаВ Талнахе прошел рейд по соблюдению масочного режима

Прямо на остановке пассажиров, вышедших из автобуса без медицинской маски, останавливает сотрудник полиции. Все понимают, что режим ограничений пока не снят, однако защитное средство почему-то носят не на лице, а в сумке, кармане куртки, а некоторые даже на сгибе локтя. Нарушителям предстоит пройти в отделение полиции для составления протокола, который в дальнейшем будет направлен в суд. Напомним, нарушителю могут вынести предупреждение или наложить штраф от 1 000 до 30 000 рублей.


Как рассказывает начальник отдела транспорта управления городского хозяйства Павел Пискунов, его ведомство в свою очередь контролирует, насколько добросовестно перевозчики соблюдают превентивные меры. По итогам рейда в Талнахе также будет проведена организационная работа по факту выявленных нарушений.

- Перевозчики так же, как и любые другие граждане, обязаны использовать защитную маску в салоне автобуса, чтобы обезопасить себя и пассажиров. Всем перевозчикам была направлена рекомендация не начинать движение по маршруту до обеспечения всех пассажиров масками. Окончательное решение за перевозчиком, они берут на себя такую ответственность, – говорит Павел Пискунов.


Подчеркнём, что это седьмое рейдовое мероприятие, проводимое совместно администрацией Норильска и сотрудниками МВД, и в минувшую среду оно впервые прошло в районе Талнах. Однако такая работа ведётся систематически силами стражей правопорядка в районе. Подробнее об этом рассказал старший участковый уполномоченный отдела полиции 2 Отдела МВД России по г. Норильску, майор Олег Долгушин. За 12 проведённых в рудной столице рейдов сотрудниками составлено более 30 протоколов.


- Обычно граждане относятся к такой рейдовой работе спокойно. Многие носят с собой маски, однако на лицо их не надевают, не успевают либо забывают.
Напоминаем, что масочный режим в крае продлён до 6 сентября. Средства индивидуальной защиты необходимо носить в местах массового скопления людей: общественном транспорте, остановочных пунктах, магазинах, медучреждениях.

Текст Надежда Петрова
Фото Ирина Яринская
20 августа в 16:40 30550
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