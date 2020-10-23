В Талнахе прошёл рейд по соблюдению масочного режима

В регионе, согласно требованиям Роспотребнадзора и указу губернатора Красноярского края, действует масочный режим, который обязывает граждан носить защитную маску в местах общего скопления людей.

Полицейские провели проверку в автобусах различных маршрутов и сделали вывод, что большинство граждан пренебрегают общими требованиями. С такими пассажирами проведена разъяснительная беседа.

Напомним, что масочный режим в Красноярском крае ввели по указу губернатора Александра Усса и рекомендациям Роспотребнадзора 13 мая 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции.