МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Талнахе прошёл рейд по соблюдению масочного режима

В Талнахе прошёл рейд по соблюдению масочного режима

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В Талнахе прошёл рейд по соблюдению масочного режима

На автовокзале в Талнахе прошёл очередной рейд под руководством администрации города и сотрудников полиции.

В Талнахе прошёл рейд по соблюдению масочного режима

В регионе, согласно требованиям Роспотребнадзора и указу губернатора Красноярского края, действует масочный режим, который обязывает граждан носить защитную маску в местах общего скопления людей.

Полицейские провели проверку в автобусах различных маршрутов и сделали вывод, что большинство граждан пренебрегают общими требованиями. С такими пассажирами проведена разъяснительная беседа.

Напомним, что масочный режим в Красноярском крае ввели по указу губернатора Александра Усса и рекомендациям Роспотребнадзора 13 мая 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Фото Ирина Яринская
23 октября в 12:00 260
Масочный режимКоронавирус
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