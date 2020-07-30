В Талнахе завершается строительство двух домов для молодых специалистов

В доме на ул. Кравца, 10, закончено большинство строительно-монтажных работ, осталась предчистовая отделка внутри здания. Этот дом начали возводить ещё в 1990-е, но строительство не закончилось, и недострой оставался на балансе «Норникеля». В прошлом году, прежде чем вновь приступить к строительству, две независимые компании провели обследование конструкций здания. Инженерно-геологические изыскания подтвердили, что дом на ул. Михаила Кравца можно достраивать. Проект прошёл государственную экспертизу и получил положительное заключение. Теперь здание получит, наконец, настоящую жизнь, правда, в реконструированном виде – превратившись из 9-этажки в 5-этажку. Сейчас строители заняты возведением крыши. Также здание обшивают композитными панелями, которые улучшат его теплотехнические свойства и придадут эстетический вид.

В ходе строительства изменили и ещё одну конструкционную особенность здания. Его планировка предусматривала, в том числе, пятикомнатные квартиры большой квадратуры, однако решено было «разбить» их на несколько 1- и 2-комнатных квартир, которые чаще пользуются спросом. Это увеличило количество квартир в доме, правда, потребовало дополнительных согласований проекта. В итоге к сдаче будут готовы 39 однокомнатных, 38 двухкомнатных и 21 трёхкомнатная квартира, всего – 98 в четырёх подъездах. С балконов многих из них открывается хороший вид на прилегающую детскую площадку. На первом этаже здания оборудуют колясочную, помещение для консьержа, снаружи смонтируют автоматический подъёмник для людей с ограниченными возможностями.

- Из-за пандемии произошли подвижки в сроках сдачи объекта, но благодаря слаженной работе поставщиков и подрядчика – красноярской компании «Синтез-Н» - задержки по поставке грузов были минимальными. Рабочие в основном прибыли на территорию до коронавируса в Норильске, а те, кто приехал позднее, соблюдали меры карантина, - рассказала Людмила Бронникова, менеджер дирекции по непромышленному строительству ЗФ «Норникеля».

Второй строящийся дом в пять этажей для молодых специалистов по адресу: ул. Таймырская, 6, завершён уже на 90%. К работе приступили отделочники: в готовых квартирах монтируют потолки, устанавливают сантехнику, в будущем в них появится мебель, на окнах – шторы. Квартиры будут готовы к немедленному вселению.

В этом доме, бывшем общежитии 1970-х годов постройки, расселённым в своё время из-за ветхости строения, провели реконструкцию, и теперь здесь устроены 94 однокомнатные квартиры-студии площадью от 19 до 36 кв. м, рассчитанные на 1 человека либо семейную пару. В каждой есть туалет, мини-кухня. Несколько квартир отведут для командированных специалистов.

Первый этаж здания отдан под зону отдыха, конференц-зал и спортзал с тренажерами – подобно тому, как это устроено в доме для молодых специалистов в Центральном районе. По словам Людмилы Бронниковой, стройматериалы и мебель привезены в речную навигацию в полном объёме. Так что задержки в сдаче не предвидится.

- Осталось обустроить квартиры внутри и завершить отделку фасада здания со стороны двора. Подрядчик, компания «Сатори», справится. Осенью планируем устанавливать в студиях мебельные гарнитуры, и они будут готовы к вселению, - отметила она.

Напомним, строительство обоих объектов началось прошлой весной. По завершении общестроя территорию вокруг обещают облагородить, заасфальтировать дорожки, высадить зелень. Появятся и скамейки, новое освещение. Общая стоимость работ – около 800 миллионов рублей, большая часть из которых (500 млн) потребовалась на реконструкцию дома на Кравца, 10, около 300 – на ул. Таймырской, 6.