МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Талнахе завершается строительство двух домов для молодых специалистов

В Талнахе завершается строительство двух домов для молодых специалистов

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В Талнахе завершается строительство двух домов для молодых специалистов

В Талнахе завершается строительство двух домов для молодых специалистовВ Талнахе завершается строительство двух домов для молодых специалистовВ Талнахе завершается строительство двух домов для молодых специалистовВ Талнахе завершается строительство двух домов для молодых специалистов

В доме на ул. Кравца, 10, закончено большинство строительно-монтажных работ, осталась предчистовая отделка внутри здания. Этот дом начали возводить ещё в 1990-е, но строительство не закончилось, и недострой оставался на балансе «Норникеля». В прошлом году, прежде чем вновь приступить к строительству, две независимые компании провели обследование конструкций здания. Инженерно-геологические изыскания подтвердили, что дом на ул. Михаила Кравца можно достраивать. Проект прошёл государственную экспертизу и получил положительное заключение. Теперь здание получит, наконец, настоящую жизнь, правда, в реконструированном виде – превратившись из 9-этажки в 5-этажку. Сейчас строители заняты возведением крыши. Также здание обшивают композитными панелями, которые улучшат его теплотехнические свойства и придадут эстетический вид.

В ходе строительства изменили и ещё одну конструкционную особенность здания. Его планировка предусматривала, в том числе, пятикомнатные квартиры большой квадратуры, однако решено было «разбить» их на несколько 1- и 2-комнатных квартир, которые чаще пользуются спросом. Это увеличило количество квартир в доме, правда, потребовало дополнительных согласований проекта. В итоге к сдаче будут готовы 39 однокомнатных, 38 двухкомнатных и 21 трёхкомнатная квартира, всего – 98 в четырёх подъездах. С балконов многих из них открывается хороший вид на прилегающую детскую площадку. На первом этаже здания оборудуют колясочную, помещение для консьержа, снаружи смонтируют автоматический подъёмник для людей с ограниченными возможностями.

- Из-за пандемии произошли подвижки в сроках сдачи объекта, но благодаря слаженной работе поставщиков и подрядчика – красноярской компании «Синтез-Н» - задержки по поставке грузов были минимальными. Рабочие в основном прибыли на территорию до коронавируса в Норильске, а те, кто приехал позднее, соблюдали меры карантина, - рассказала Людмила Бронникова, менеджер дирекции по непромышленному строительству ЗФ «Норникеля».

Второй строящийся дом в пять этажей для молодых специалистов по адресу: ул. Таймырская, 6, завершён уже на 90%. К работе приступили отделочники: в готовых квартирах монтируют потолки, устанавливают сантехнику, в будущем в них появится мебель, на окнах – шторы. Квартиры будут готовы к немедленному вселению.

В этом доме, бывшем общежитии 1970-х годов постройки, расселённым в своё время из-за ветхости строения, провели реконструкцию, и теперь здесь устроены 94 однокомнатные квартиры-студии площадью от 19 до 36 кв. м, рассчитанные на 1 человека либо семейную пару. В каждой есть туалет, мини-кухня. Несколько квартир отведут для командированных специалистов.

Первый этаж здания отдан под зону отдыха, конференц-зал и спортзал с тренажерами – подобно тому, как это устроено в доме для молодых специалистов в Центральном районе. По словам Людмилы Бронниковой, стройматериалы и мебель привезены в речную навигацию в полном объёме. Так что задержки в сдаче не предвидится.

- Осталось обустроить квартиры внутри и завершить отделку фасада здания со стороны двора. Подрядчик, компания «Сатори», справится. Осенью планируем устанавливать в студиях мебельные гарнитуры, и они будут готовы к вселению, - отметила она.

Напомним, строительство обоих объектов началось прошлой весной. По завершении общестроя территорию вокруг обещают облагородить, заасфальтировать дорожки, высадить зелень. Появятся и скамейки, новое освещение. Общая стоимость работ – около 800 миллионов рублей, большая часть из которых (500 млн) потребовалась на реконструкцию дома на Кравца, 10, около 300 – на ул. Таймырской, 6.

Текст Татьяна Зачупейко
Фото Ирина Яринская
30 июля в 13:25 120
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