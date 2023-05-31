В Таймырской топливной компании завершилась зимняя навигация

По Северному морскому пути с октября 2022 г. по май 2023 г. на Дудинскую нефтебазу компании доставлено около 162 тыс. тонн нефтепродуктов, что на 11% больше объемов прошлого года. Для поставки нефтепродуктов было задействовано два танкера – «Енисей», принадлежащий флоту «Норникеля», и «СП Дудинка», которые совершили 10 рейсов и доставили в Дудинку бензины АИ-92, АИ-95, дизельное топливо классов «Евро-2» и «Евро-4».

Наибольший рост отмечается по поставкам дизельного топлива класса «Евро-2» – 61 тыс. тонн против 44 тыс. тонн за аналогичный период прошлой зимней навигации. На уровне прошлого года сохранился спрос на бензины и дизельное топливо класса «Евро-4».

«Таймырская топливная компания осуществляет регулярные поставки нефтепродуктов по Северному морскому пути с 2021 года. Круглогодичный завоз обеспечивает потребности региона в топливе, как в зимнее, так и в летнее время и не требует постоянного хранения больших объемов запасов на нефтебазах, которые раньше накапливались в летнюю навигацию и расходовались зимой. Компания продолжает выполнять все поставленные перед ней обязательства и параллельно реализовывать масштабный проект по модернизации нефтебазового хозяйства в Норильском промышленном районе и Дудинке», – прокомментировал Антон Белоногов, Генеральный директор АО «Таймырская топливная компания».

Зимняя навигация завершена. Сейчас в Таймырской топливной компании межнавигационный период и подготовка нефтебазового хозяйства к летней речной навигации 2023, которая стартует после открытия судоходства по Енисею.